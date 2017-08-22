PwC ухудшила долгосрочный прогноз российского рынка легковых машин

Но улучшила прогноз продаж автобусов, грузовиков и LCV, продажи которых растут второй год подряд /АВТО/Автомобильная промышленность/3

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Российский рынок легковых автомобилей в долгосрочной перспективе будет расти медленнее, чем ожидалось ранее, а продажи коммерческих автомобилей – быстрее, считает PwC М. Стулов / Ведомости

В 2017 г. российский рынок легковых автомобилей, падавший в 2013–2016 гг., вырастет на 7% до 1,4 млн машин, а в 2021 г. достигнет 1,88 млн шт., по оценке консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC). По сравнению с предыдущим, февральским, исследованием прогноз на текущий год сохранился. Долгосрочные же ожидания ухудшились – ранее эксперты PwC предполагали, что в 2021 г. рынок составит 2,18 млн.