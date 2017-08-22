Автомобильная промышленность
Статья опубликована в № 4390 от 22.08.2017 под заголовком: Грузовики поедут быстрее

PwC ухудшила долгосрочный прогноз российского рынка легковых машин

Но улучшила прогноз продаж автобусов, грузовиков и LCV, продажи которых растут второй год подряд /АВТО/Автомобильная промышленность/3

В 2017 г. российский рынок легковых автомобилей, падавший в 2013–2016 гг., вырастет на 7% до 1,4 млн машин, а в 2021 г. достигнет 1,88 млн шт., по оценке консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC). По сравнению с предыдущим, февральским, исследованием прогноз на текущий год сохранился. Долгосрочные же ожидания ухудшились – ранее эксперты PwC предполагали, что в 2021 г. рынок составит 2,18 млн.

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