Для производства люксовых автомобилей Aurus строить новый завод не планируется

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Автомобили новой люксовой марки Aurus разработаны в рамках проекта «Единая модульная платформа» Андрей Гордеев / Ведомости

«Соллерс» разработал концепцию организации нового производства автомобилей Aurus, которую до конца 2018 г. планируется утвердить акционерами ООО «Аурус» – самим «Соллерсом» (25% в СП) и НАМИ (75%), а затем и новым участником СП, Фондом обороны, безопасности и развития (DSDF) компании Tawazun из ОАЭ (войдет в СП до конца года, получив 30%-ную долю). Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Соллерса».

Автомобили новой люксовой марки Aurus разработаны НАМИ в рамках проекта «Единая модульная платформа» (неофициально – «Кортеж»), который обошелся государству более чем в 12 млрд руб. Этот же институт и выпускает автомобили. Но его мощности позволяют производить 150–200 машин в год. Пока открыт предзаказ на автомобили Aurus в кузове седан и лимузин. Впрочем, предзаказ не налагает на потенциального покупателя никаких обязательств.