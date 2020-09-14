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Maserati представила первый суперкар за 15 лет

MC20 – надежда компании на прибыльность и альянса Stellantis на продажи в секторе роскошных авто
Илья Виноградов
Maserati с помощью MC20 и других новых моделей рассчитывает вернуть себе прибыльность /Maserati

Maserati назвала прошедшую 9 сентября в Модене презентацию Time to be Audacious («Время быть дерзким»). Дерзкий или нет, выглядит MC20 определенно свежо: снаружи – лаконичное отсутствие антикрыла и футуристические 20-дюймовые диски; внутри – много карбона, алькантары и два цифровых дисплея с диагональю 10,3 дюйма (панель приборов и информационно-развлекательной системы). Автомобиль имеет размеры 4669 х 2178 х 1224 мм и колесную базу 2700 мм. Двери спорткара открываются вверх, но не как у Mercedes-Benz SLS AMG («крыло чайки»), а как у его предшественника Mercedes-Benz SLR McLaren – вверх и в сторону («крыло бабочки»).

Среднемоторный спорткар приводится в движение бензиновым трехлитровым двигателем V6 с двумя турбинами, максимальным крутящим моментом 730 Н*м и мощностью 630 л. с. (Nettuno – первый собственный двигатель Maserati с 1998 г.). Заднеприводной MC20 укомплектован алюминиевым шасси, восьмиступенчатой роботизированной КПП с двумя сцеплениями (DCT) и механическим (или опционально электронным) дифференциалом повышенного трения. Монокок из углеволокна весит всего 100 кг, а масса автомобиля составляет около 1,5 т. С такими параметрами болид разгоняется до 100 км/ч за 2,9 с, максимальная скорость составляет 325 км/ч.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных