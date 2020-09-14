Maserati представила первый суперкар за 15 лет

Maserati назвала прошедшую 9 сентября в Модене презентацию Time to be Audacious («Время быть дерзким»). Дерзкий или нет, выглядит MC20 определенно свежо: снаружи – лаконичное отсутствие антикрыла и футуристические 20-дюймовые диски; внутри – много карбона, алькантары и два цифровых дисплея с диагональю 10,3 дюйма (панель приборов и информационно-развлекательной системы). Автомобиль имеет размеры 4669 х 2178 х 1224 мм и колесную базу 2700 мм. Двери спорткара открываются вверх, но не как у Mercedes-Benz SLS AMG («крыло чайки»), а как у его предшественника Mercedes-Benz SLR McLaren – вверх и в сторону («крыло бабочки»).