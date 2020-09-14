Maserati представила первый суперкар за 15 лет

Maserati представила первый суперкар за 15 летMC20 – надежда компании на прибыльность и альянса Stellantis на продажи в секторе роскошных авто
Maserati назвала прошедшую 9 сентября в Модене презентацию Time to be Audacious («Время быть дерзким»). Дерзкий или нет, выглядит MC20 определенно свежо: снаружи – лаконичное отсутствие антикрыла и футуристические 20-дюймовые диски; внутри – много карбона, алькантары и два цифровых дисплея с диагональю 10,3 дюйма (панель приборов и информационно-развлекательной системы). Автомобиль имеет размеры 4669 х 2178 х 1224 мм и колесную базу 2700 мм. Двери спорткара открываются вверх, но не как у Mercedes-Benz SLS AMG («крыло чайки»), а как у его предшественника Mercedes-Benz SLR McLaren – вверх и в сторону («крыло бабочки»).
Среднемоторный спорткар приводится в движение бензиновым трехлитровым двигателем V6 с двумя турбинами, максимальным крутящим моментом 730 Н*м и мощностью 630 л. с. (Nettuno – первый собственный двигатель Maserati с 1998 г.). Заднеприводной MC20 укомплектован алюминиевым шасси, восьмиступенчатой роботизированной КПП с двумя сцеплениями (DCT) и механическим (или опционально электронным) дифференциалом повышенного трения. Монокок из углеволокна весит всего 100 кг, а масса автомобиля составляет около 1,5 т. С такими параметрами болид разгоняется до 100 км/ч за 2,9 с, максимальная скорость составляет 325 км/ч.