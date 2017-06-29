Mercedes отзывает в России 3408 автомобилей

АО «Мерседес-Бенц рус», российский дилер Mercedes-Benz, отзывает в стране 3408 автомобилей из-за дефекта рулевого механизма. Как сообщает Росстандарт, под отзыв попадают Mercedes-Benz С-класса, проданные с 2013 по 2014 г., и внедорожники Mercedes-Benz G-класса, проданные с 2012 г. по сей день.

Поводом для отзывной кампании стал возможный недостаточный момент затяжки болтового соединения соединительной муфты рулевого вала. Из-за этого при повышенной нагрузке могут сильно изнашиваться зубцы карданного шарнира.

Ремонт проведут бесплатно для владельцев автомобилей.