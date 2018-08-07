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Daimler заморозит проекты в Иране после возобновления санкций США

Автоконцерн Daimler AG заморозит свои проекты в Иране, в том числе по сборке грузовиков, после возобновления антииранских санкций США, сообщило агентство Bloomberg. Ранее во вторник президент США Дональд Трамп, подписавший исполнительный указ о санкциях, сообщил в Twtter, что «все, кто ведет бизнес в Иране, не будут вести бизнес в США».

В 2016 г., после отмены санкций с принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, Daimler начал совместный проект по автосборке с крупнейшим автопроизводителем Ирана Iran Khodro. До того как уйти из Ирана в первый раз, после международных санкций 2010 г., Daimler продавал в этой стране 10 000 автомобилей в год. Новый совместный проект компании пока не дал конечной продукции, отмечает Bloomberg.

«Мы продолжим внимательно следить за политическим развитием ситуации, в особенности в связи с будущим ядерной сделки», - говорится в сообщении компании.

В преддверии новых санкций поставки уже заказанных 100 авиалайнеров в Иран прекратил Airbus, а африканская MTN Group закрыла проект стоимостью $750 млн по созданию оптоволоконных каналов связи между иранскими городами. Только европейские инвестиции в Иран после снятия санкций оценивались в $10 млрд в год, отмечает Bloomberg.