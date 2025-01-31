РБК: на складах в России скопилось около 700 000 машин

23 января «Ведомости» писали, что госзакупки новых и подержанных легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей российской сборки по итогам 2024 г. выросли на 9% в количестве тендеров и на 36% в деньгах. Всего за прошедший год было разыграно 5507 тендеров на общую сумму 27,8 млрд руб. по перечню марок автомобилей, рекомендованных Минпромторгом для приоритетного использования госслужащими. Сейчас в него входят 15 брендов российских национальных и локализованных иностранных автопроизводителей. Это Lada, «Москвич», ГАЗ, УАЗ, «Соллерс», Evolute, Haval, Aurus, Citroen (производства калужского завода «Автомобильные технологии»), Xcite, а также Kaiyi, BAIC, SWM и «Амберавто», которые выпускает «Автотор» в Калининграде.