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РБК: на складах в России скопилось около 700 000 машин

Ведомости

На начало 2025 г. на складах в России скопилось около 700 000 автомобилей. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник на авторынке.

В начале 2024 г. на складах было примерно 400 000 машин. Сейчас 53% от общего числа приходится на автомобили, произведенные в России. Эти цифры подтвердил гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

Директор агентства «Автостат» Сергей Целиков говорит о порядка 600 000 машин, уточняя, что это рекордный показатель как минимум с 2020 г. Из текущих остатков 500 000 – легковые авто, из них более 400 000 – китайские машины, остальное – российские марки. Еще порядка 100 000 приходится на коммерческие автомобили, средние и тяжелые грузовики, автобусы.

23 января «Ведомости» писали, что госзакупки новых и подержанных легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей российской сборки по итогам 2024 г. выросли на 9% в количестве тендеров и на 36% в деньгах. Всего за прошедший год было разыграно 5507 тендеров на общую сумму 27,8 млрд руб. по перечню марок автомобилей, рекомендованных Минпромторгом для приоритетного использования госслужащими. Сейчас в него входят 15 брендов российских национальных и локализованных иностранных автопроизводителей. Это Lada, «Москвич», ГАЗ, УАЗ, «Соллерс», Evolute, Haval, Aurus, Citroen (производства калужского завода «Автомобильные технологии»), Xcite, а также Kaiyi, BAIC, SWM и «Амберавто», которые выпускает «Автотор» в Калининграде.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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