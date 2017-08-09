Статья опубликована в № 4381 от 09.08.2017 под заголовком: Миллиарды остались под завалом
Восстановление сгоревшего энергоблока обойдется «Юнипро» в 1,5 раза дороже, чем ожидалось
Компания утешает инвесторов дивидендами
- Иван Песчинский
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Поврежденное оборудование Березовской ГРЭС будет демонтировано до конца года
ПАО «Юнипро»
Совет директоров «Юнипро» (входит в немецкую Uniper) пересмотрел ключевые показатели восстановления сгоревшего третьего энергоблока Березовской ГРЭС. Стоимость работ выросла более чем в полтора раза – до 39 млрд руб. – и, возможно, увеличится еще на 5 млрд, говорится в отчете компании. Акции «Юнипро» на Московской бирже во вторник подешевели на 4,7% (индекс ММВБ прибавил 1%, отраслевой индекс – 0,2%).
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