ТЭК
Статья опубликована в № 4381 от 09.08.2017 под заголовком: Миллиарды остались под завалом

Восстановление сгоревшего энергоблока обойдется «Юнипро» в 1,5 раза дороже, чем ожидалось

Компания утешает инвесторов дивидендами

Совет директоров «Юнипро» (входит в немецкую Uniper) пересмотрел ключевые показатели восстановления сгоревшего третьего энергоблока Березовской ГРЭС. Стоимость работ выросла более чем в полтора раза – до 39 млрд руб. – и, возможно, увеличится еще на 5 млрд, говорится в отчете компании. Акции «Юнипро» на Московской бирже во вторник подешевели на 4,7% (индекс ММВБ прибавил 1%, отраслевой индекс – 0,2%).

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике