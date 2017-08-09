Статья опубликована в № 4381 от 09.08.2017 под заголовком: Компенсация за воздух
«Нафтогаз»: «Газпром» должен оплатить непрокачанный газ
Украинский концерн планирует увеличить исковые требования к «Газпрому» до $18 млрд
- Артур Топорков
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Украина не готова расставаться с платой за транзит российского газа
Vincent Mundy/Bloomberg
О намерениях увеличить исковые требования к «Газпрому» сообщил коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко, передает «Интерфакс» со ссылкой на выступление топ-менеджера в эфире «5 канала». «По транзитному контракту мы рассчитываем на решение по нашему иску. Наши исковые требования – более $13 млрд, а мы еще выставим более $5 млрд», – сказал Витренко.
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