Статья опубликована в № 4381 от 09.08.2017 под заголовком: Китай помог Дерипаске
Решения китайского правительства подняли цены на алюминий
Металл подорожал до $2000 за тонну. Таких цен рынок не видел с 2014 года
- Полина Трифонова
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Рост цен на алюминий поддержал капитализацию алюминиевых компаний
UC Rusal
«Боюсь, рановато [говорить о дефиците алюминия]. Все зависит от объемов потребления и производства в Китае. Цены будут стабильны, большого повышения мы не можем ждать», – был скептичен в начале года основной владелец и президент UC Rusal Олег Дерипаска (цитата по «России 24»). Впрочем, действительность превзошла ожидания.
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