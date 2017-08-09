Промышленность
Статья опубликована в № 4381 от 09.08.2017 под заголовком: Китай помог Дерипаске

Решения китайского правительства подняли цены на алюминий

Металл подорожал до $2000 за тонну. Таких цен рынок не видел с 2014 года

«Боюсь, рановато [говорить о дефиците алюминия]. Все зависит от объемов потребления и производства в Китае. Цены будут стабильны, большого повышения мы не можем ждать», – был скептичен в начале года основной владелец и президент UC Rusal Олег Дерипаска (цитата по «России 24»). Впрочем, действительность превзошла ожидания.

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