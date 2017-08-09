Статья опубликована в № 4381 от 09.08.2017 под заголовком: Шины на вырост
Россияне стали чаще менять покрышки
Производители шин увеличивают производство и прогнозируют уверенный рост продаж на розничном рынке в этом году
- Владимир Штанов
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Общий выпуск шин в России в первом полугодии вырос на 4,3–14% в зависимости от вида покрышек
Евгений Разумный / Ведомости
Российский розничный рынок шин, сократившийся в прошлом году на 5%, по итогам 2017 г. может вырасти на 10–15%, прогнозирует Nokian. Ранее компания предсказывала меньший рост – на 5–10%. Оценку рынка в штуках компания не дает. В 2016 г., по данным Cordiant, в России было продано более 35 млн шин всех типов. На розницу приходится около 80% всех продаж покрышек, говорит сотрудник одного из производителей.
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