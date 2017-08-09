Статья опубликована в № 4381 от 09.08.2017 под заголовком: Вертолеты летят к рекорду
«Вертолеты России» продадут рекордные 217 машин
И хотя сильнее вырастут продажи гражданских машин, больше денег принесут военные
- Александр Воробьев
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Прежде крупными клиентами «Вертолетов России» на домашнем рынке были нефтегазовые компании. Но они сократили покупки из-за низких цен на нефть
Евгений Разумный / Ведомости
«Вертолеты России» готовятся взять реванш после падения мирового спроса на свою продукцию. В этом году холдинг рассчитывает увеличить выручку более чем на 14% до 244,4 млрд руб. Поставки продукции «Вертолеты России» собираются нарастить на 15%, полностью отыграв прошлогодний спад и даже улучшив результат. Поставки вертолетов в 2016 г. холдинг снизил на 10,8% до 189 шт. (172 военных и 17 гражданских, уточняется в отчете). Если планы удастся выполнить, выручка и поставки достигнут рекордного уровня.
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