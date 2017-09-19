Промышленность

Северная верфь третий раз объявляет конкурс на 6,3 млрд рублей

После вмешательства ФАС сроки строительства комплекса для крупнотоннажных судов перенесены

ПАО СЗ «Северная верфь» 19 сентября объявила запрос предложений на первый этап комплекса для крупнотоннажных судов. Максимальная цена контракта – 6,3 млрд руб.

Победитель должен будет построить стапельные площадки с эллингом высотой 73 м, крановым оборудованием для сборки корпусов судов длиной до 250 м и весом до 25 000 т, производственные и вспомогательные здания, объекты энергетической инфраструктуры. Кроме этого подрядчик должен будет дооборудовать западный причал «Северной верфи». Заявки принимаются до 3 октября, результаты планируется подвести 17 октября, следует из документов на сайте госзакупок.

Это уже третий конкурс на проведение данных работ. На первый тендер, который был объявлен в конце марта, подали заявки четыре компании. АО «Концерн Титан-2» предложило выполнить контракт за 6,14 млрд руб., АО «Метрострой» – за 6,27 млрд руб., ООО «Больверк» – за 6,31 млрд руб., тюменское АО «Промстрой» – за 8,35 млрд руб. В апреле Федеральная антимонопольная служба отменила тендер из-за ошибок в конкурсной документации.

Кроме этого верфь выбрала неверный способ определения исполнителя работ - запрос цен в электронной форме, указала ФАС. Запрос цен проводится обществом только для выбора поставщика продукции, верфь же закупает строительные работы, говорила представитель ФАС. По условиям конкурса, подрядчик должен был начать работы уже в апреле, а закончить их в декабре 2018 г.

Во второй раз конкурс был объявлен в конце августа, но на него не было подано ни одной заявки. Заказчик выбрал другую процедуру - формат предложений, сроки строительства комплекса не изменились. На верфи связывают отсутствие заявок со сроком работ, сообщила представитель предприятия. По условиям нового конкурса, сроки сдвинуты на два с половиной месяца: подрядчик должен закончить работы до 20 февраля 2019 г.

Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике