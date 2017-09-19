Северная верфь третий раз объявляет конкурс на 6,3 млрд рублей

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Максимальная цена контракта – 6,3 млрд руб. Е. Кузьмина / Ведомости

ПАО СЗ «Северная верфь» 19 сентября объявила запрос предложений на первый этап комплекса для крупнотоннажных судов. Максимальная цена контракта – 6,3 млрд руб.

Победитель должен будет построить стапельные площадки с эллингом высотой 73 м, крановым оборудованием для сборки корпусов судов длиной до 250 м и весом до 25 000 т, производственные и вспомогательные здания, объекты энергетической инфраструктуры. Кроме этого подрядчик должен будет дооборудовать западный причал «Северной верфи». Заявки принимаются до 3 октября, результаты планируется подвести 17 октября, следует из документов на сайте госзакупок.

Это уже третий конкурс на проведение данных работ. На первый тендер, который был объявлен в конце марта, подали заявки четыре компании. АО «Концерн Титан-2» предложило выполнить контракт за 6,14 млрд руб., АО «Метрострой» – за 6,27 млрд руб., ООО «Больверк» – за 6,31 млрд руб., тюменское АО «Промстрой» – за 8,35 млрд руб. В апреле Федеральная антимонопольная служба отменила тендер из-за ошибок в конкурсной документации.

Кроме этого верфь выбрала неверный способ определения исполнителя работ - запрос цен в электронной форме, указала ФАС. Запрос цен проводится обществом только для выбора поставщика продукции, верфь же закупает строительные работы, говорила представитель ФАС. По условиям конкурса, подрядчик должен был начать работы уже в апреле, а закончить их в декабре 2018 г.

Во второй раз конкурс был объявлен в конце августа, но на него не было подано ни одной заявки. Заказчик выбрал другую процедуру - формат предложений, сроки строительства комплекса не изменились. На верфи связывают отсутствие заявок со сроком работ, сообщила представитель предприятия. По условиям нового конкурса, сроки сдвинуты на два с половиной месяца: подрядчик должен закончить работы до 20 февраля 2019 г.