«Сургутнефтегаз» с начала года получил прибыль почти в 91 млрд рублей

«Сургутнефтегаз» – третья компания по добыче нефти в России SMARTMONEY

«Сургутнефтегаз» получил чистую прибыль за 9 месяцев 2017 г. – 90,8 млрд руб. по РСБУ – после убытка свыше 100 млрд руб. за тот же период прошлого года, сообщила сегодня компания.

Как и ожидали аналитики, по курсовым разницам в III квартале опять получился убыток, но он не перекрыл финансовый результат компании от основной деятельности, пишет «Интерфакс». Выручка компании за 9 месяцев 2017 г. выросла по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. на 14% до 819,5 млрд руб., прибыль до налогообложения – на 3% до 11,5 млрд руб.

«Сургутнефтегаз» – третья нефтяная компания России (11% добычи и 7% переработки) – осталась самой богатой компанией страны. На счетах «Сургутнефтегаза» было около 2,146 трлн руб. ($37 млрд по курсу ЦБ на 30 октября). Эти деньги размещены в основном на валютных депозитах, поэтому динамика курсов валют отражается на финансовых показателях компании. На начало года в «кубышке» «Сургутнефтегаза» было примерно столько же – 2,076 трлн руб. ликвидных активов.

Из-за укрепления рубля в 2016 г. «Сургутнефтегаз» впервые за много лет получил убыток в 104,76 млрд руб., но дивиденды все равно выплатил (общая сумма – 26,6 млрд руб.) из накопленной нераспределенной прибыли. «Нет смысла менять финансовую политику в погоне за тем, чтобы угадать, куда пойдет курс рубля или цена нефти», – говорил тогда гендиректор компании Владимир Богданов.

В последние годы «Сургутнефтегаз» сохраняет добычу примерно на одном уровне (порядка 60 млн т), «делая акцент на повышении коэффициента нефтеотдачи, который является одним из самых высоких в стране», говорилось в отчете компании. Основным регионом добычи «Сургутнефтегаза» остается Западная Сибирь.