ФАС назвала причины роста цен на бензин

65% в одном литре – это налоги, которые растут каждый год

В 2019 и 2020 гг. акцизы вырастут еще на 3,4-3,6% каждый год Евгений Разумный / Ведомости

Налоговая составляющая в конечной цене каждого проданного литра автомобильного топлива в России составляет около 65%, говорится в разъяснениях Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Изменения в Налоговый кодекс, которые были разработаны Минфином, ведут к увеличению ставок акцизов с 1 января на бензин класса 5 на 6,4%, на дизельное топливо всех классов - на 8,4%, а с 1 июля - на 6% и 7,7% соответственно, указывает ФАС. В 2019 и 2020 гг. акцизы вырастут еще на 3,4-3,6% каждый год.

Также за последние три года (2015-2017 гг.) вырос налог на добычу полезных ископаемых: с 1 января 2015 г. - на 55,4%, с 1 января 2016 г. - на 11,8%, с 1 января 2017 г. - на 7,2%. Аналогичное повышение произошло и в 2018 г., говорится в сообщении ФАС.

Кроме роста налогов факторами, влияющими на цены, по мнению ФАС, являются сезонный спрос на нефтепродукты, динамика мировых цен, рост отраслевых издержек, профилактика и плановые ремонты российских НПЗ, динамика производства нефтепродуктов нефтяными компаниями, условия мелкооптовой отгрузки нефтепродуктов нефтяными компаниями в адрес независимых компаний, а также наличие (недостаток) свободных емкостей для создания резервов.

При этом ФАС указывает, что стоимость топлива формируется на основе рыночного механизма. Ведомство подчеркивает, что действующим законодательством не предусмотрено государственное регулирование цен на нефтепродукты, но ФАС принимает меры антимонопольного реагирования. Так, с 2008 по 2016 г. было рассмотрено более 460 дел на региональных рынках нефтепродуктов, а также три волны дел по фактам нарушения законодательства на оптовом рынке: пять крупнейших нефтяных компаний заплатили штраф в 20,7 млрд руб.

В прошлом году рост цен на бензин почти в три раза превысил темпы инфляции. В 2017 г. бензин подорожал на 7,3% при инфляции 2,5%. Для сравнения: в 2016 г. цена бензина выросла на 3,8% при инфляции в 5,4%.

В январе президент «Лукойла» Вагит Алекперов говорил, что из-за высокой налоговой нагрузки рентабельность сбыта топлива - 10%, приемлемая для компании рентабельность по проектам - 15%.