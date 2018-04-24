«Лукойл» может увеличить дивиденды на 10%

Денис Гришкин / Ведомости

Совет директоров «Лукойла» рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 2017 г. в размере 130 руб. на одну акцию, сообщила компания. С учетом уже выплаченных дивидендов за 9 месяцев прошлого года - 85 руб. за акцию, всего дивиденды составят 215 руб. Это на 10,3% больше дивидендов за 2016 г. Всего на выплаты может быть направлено 183 млрд руб. или 44% чистой прибыли по МСФО. По уставу «Лукойл» платит 25% чистой прибыли по МСФО, в 2016 г. заплатил 80%. При этом компания стремится повышать выплаты акционерам не менее чем на уровень инфляции в России.

Годовое собрание акционеров пройдет 21 июня в Москве, говорится в сообщении. В нем смогут принять участие акционеры, зарегистрированные в реестре на 28 мая 2018 г.

«Лукойл» – вторая по добыче нефти компания в России после «Роснефти». У президента «Лукойла» Вагита Алекперова 24,8% акций, у вице-президента Леонида Федуна на конец 2016 г. – 9,8%, другим сотрудникам «Лукойла» принадлежало 1,73%. 100%-ной кипрской «дочке» «Лукойла» Lukoil Investment принадлежит 16,57%.

В марте «Лукойл» представил новую долгосрочную стратегию. Компания закладывает в нее цену нефти $50 за баррель, рассказывал Алекперов инвесторам. По его словам, при более высокой цене компания планирует распределять дополнительный доход среди акционеров (один из вариантов – обратный выкуп акций), а также направлять деньги на реинвестирование. Во вторник нефть марки Brent торговалась у отметки в $75 за баррель.

Капитализация «Лукойла» во вторник на Московской бирже по состоянию на 15.45 мск выросла на 1,2% до 3,4 трлн руб., индекс Мосбиржи на 0,79%.