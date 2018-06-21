Алекперов пообещал акционерам «Лукойла» непрерывный рост дивидендов

Компания может отдать на дивиденды почти 44% чистой прибыли по МСФО

2017 г. был удачным для компании, сообщил акционерам президент «Лукойла» Вагит Алекперов Евгений Егоров / Ведомости

«Лукойл» проводит годовое общее собрание акционеров в Москве в своем офисе на Сретенском бульваре. В собрании учаcтвуют акционеры, владеющие совокупно 76% от общего количества голосующих акций.

2017 г. был удачным для компании, сообщил акционерам президент «Лукойла» Вагит Алекперов. Компания улучшила финансовые показатели, выполнила основные производственные планы, приняла новую долгосрочную стратегию.

Алекперов подчеркнул, что за последние четыре года отмечен рост среднегодовой цены нефти, во многом благодаря соглашению нефтедобывающих стран. Однако на мировом нефтяном рынке сохраняется риск дисбаланса, добыча в США и других странах продолжает расти, есть колебания спроса. «Поэтому "Лукойл" не отказывается от консервативного планирования бюджета на основе $50 за баррель, что демонстрирует нашу готовность работы при любой рыночной конъюнктуре» , - отметил он.

«Лукойл» направляет на дивиденды не менее 25% чистой прибыли по МСФО. Чистая прибыль в 2017 г. увеличилась более чем в два раза до 419 млрд руб. «В этом году "Лукойл" отмечает своеобразный юбилей: 20 лет непрерывного роста дивидендов. Наша дивидендная политика гарантирует акционерам непрерывный рост дивидендов как минимум на величину рублевой инфляции», - сказал президент компании. Дивиденды компания выплачивает из свободного денежного потока без использования заемного капитала, подчеркнул Алекперов.

Совет директоров рекомендовал направить на дивиденды 215 руб. на одну акцию за 2017 г., промежуточные за девять месяцев в размере 85 руб. уже выплачены. То есть суммарно компания может отдать почти 44% чистой прибыли по МСФО. «Сегодня дивидендная доходность нашей компании самая высокая в отрасли», - отметил Алекперов.

Говоря о производственных итогах, он отметил, что недавнее решение правительства о снижении акцизов на топливо позволит стабилизировать цены при сохранении доходности.

На 11 мест в совете директоров претендуют 12 человек: председатель совета Валерий Грайфер, Вагит Алекперов, ректор Московской государственной юридической академии Виктор Блажеев, президент TTG Global LLC Тоби Гати, вице-президент «Лукойла» Александр Лейфрид, первый исполнительный вице-президент «Лукойла» Равиль Маганов, профессор Московского государственного института международных отношений Игорь Иванов, Роджер Маннинг, член европейского консультативного совета AEA Иван Пикте, вице-президент компании Леонид Федун, вице-президент «Лукойла» Любовь Хоба.

По данным на 31 декабря 2017 г., акционерами «Лукойла» являются ее менеджмент (34,2%, в том числе Вагит Алекперов – 23,13%, Леонид Федун – 9,9%), дочерняя структура компании - Lukoil Investments Cyprus Ltd. (16,6%), остальные акции - в свободном обращении.

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