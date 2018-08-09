Аэропорт «Жуковский» привлек партнера в проект грузового терминала
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Грузовой терминал в «Жуковском» площадью 9200 кв. м и с грузовым двором на 5000 кв. м компания «Жиа карго» («дочка» «Рампорт аэро», последней принадлежит открытый в 2016 г. аэропорт «Жуковский») строит с 2017 г. и планирует ввести его в эксплуатацию до конца года, терминал сможет обслуживать 100 000 т грузов в год, рассказал «Ведомостям» гендиректор «Жиа карго» Евгений Солодилин. Терминал обойдется примерно в $12 млн – собственные средства компании.
Второй инфраструктурный проект «Жиа карго» – перрон для стоянки грузовых судов, который компания начала строить этим летом, продолжает он, площадь перрона – 82 000 кв. м, на нем смогут одновременно разместиться четыре широкофюзеляжных лайнера типа Boeing 747 или шесть узкофюзеляжных типа Airbus 320 / Boeing 737-800. Перрон обойдется еще в $13 млн и будет введен в эксплуатацию в начале 2019 г., на его строительство привлечен рублевый кредит в российском банке. Название банка не раскрывается.
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