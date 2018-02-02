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Аэропорт «Жуковский» попал в негативный реестр ФНС из-за налоговой задолженности

Управляющая компания подмосковного аэропорта «Жуковский» — АО «Рампорт аэро» — попала в негативный реестр Федеральной налоговой службы (ФНС), сообщил «Интерфакс». По состоянию на 1 января 2018 г. задолженность компании превышала 1000 руб. Она была направлена на взыскание судебному приставу.

Представитель «Рампорт аэро» подтвердил «Ведомостям» информацию, уточнив, что задолженность носила технический характер и сейчас она уже погашена.

«Причиной стал кассовой разрыв, возникший в результате сезонности в периодах работы аэропорта. В настоящий момент времени задолженность ликвидирована в полном объеме. Обновление информации в открытой базе ФНС ожидается в ближайшее время», — объяснил представитель компании.

Аэропорт «Жуковский» открылся в середине 2016 г. Он обслуживает регулярные и чартерные рейсы российских авиакомпаний «Уральские авиалинии» и Pegas Fly, киргизской Avia Traffic Company, белорусской «Белавиа», турецких Onur Air и SunExpress.

По итогам 2016 г. аэропорт обслужил около 53 000 человек. Чистый убыток АО «Рампорт аэро» за позапрошлый год составил 450 млн руб., следует из материалов «СПАРК-Интерфакса».