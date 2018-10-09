Инвесторы скупают акции НМТП, но оферты «Транснефти» может и не быть

Капитализация порта растет почти на 8% на новости об увеличении доли госкомпании с 35% до 60%

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Инвесторы скупают акции НМТП Максим Стулов / Ведомости

Акции крупнейшего в России портового холдинга – Новороссийского морского торгового порта (НМТП) – 9 октября к 17.00 мск подорожали на 7,13%. Капитализация компании составила 133 млрд руб. При этом индекс Мосбиржи вырос всего на 0,07%. Увеличились и обороты торгов акциями НМТП. Если с начала года этот показатель не превышал 85 млн руб. в день, то 9 октября он уже превысил 131 млн руб., следует из данных Мосбиржи.

Основная специализация НМТП – перевалка нефти и нефтепродуктов. В его состав входят два крупнейших порта в России – Приморск (Ленинградская область) и Новороссийск (Краснодарский край), а также Балтийск (Калининградская область). Грузооборот холдинга в 2017 г. составил 143,5 млн. т, или около 18% грузооборота российских морских портов.