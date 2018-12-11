Lamoda откроет первый офлайн-магазин

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Lamoda Market будет работать и как классический пункт выдачи заказов, а также предоставлять услугу доставки покупок, сделанных в офлайн-магазине
Андрей Гордеев / Ведомости
Один из крупнейших российских онлайн-ритейлеров – Lamoda сообщила об открытии первого традиционного магазина. Он будет называться Lamoda Market и заработает в I квартале 2019 г. в торговом центре «Атриум» на площади 1000 кв. м.
До сих пор Lamoda развивала в России только сеть пунктов выдачи онлайн-заказов. Летом 2018 г. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке коммерческой недвижимости сообщал, что интернет-ритейлер ищет помещение под магазин. Lamoda не планирует запускать офлайн-магазины, уверял тогда ее представитель.
Теперь же, по заявлению гендиректора Lamoda Флориана Янсена, офлайн-магазины Lamoda Market «призваны стать связующим звеном между онлайном и традиционным ритейлом, привлечь новую аудиторию, задать новые стандарты качества в торговле одеждой, обувью и аксессуарами».
Один из конкурентов Lamoda – онлайн-площадка Kupivip.ru с 2015 г. также развивает сеть традиционных магазинов. Сейчас, по данным сайта компании, работает пять точек в Москве и одна в Подмосковье. Также здесь можно вернуть заказ.
Lamoda Market будет работать и как классический пункт выдачи заказов, а также предоставлять услугу доставки покупок, сделанных в офлайн-магазине. «Мы планируем, что со временем посетитель сможет посмотреть вещи, принять решение о покупке в магазине и просто отправить покупку по своему адресу. LM Express доставит все вещи в удобное время», – заявил коммерческий директор Lamoda Эрик Кольер.
Самые главные модные показы проходят в Париже. По традиции парижская неделя моды открывается шоу Dior. В этот раз коллекцию посвятили танцам: модели демонстрировали одежду на фоне артистов, исполняющих хореографические номера
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Christophe Ena / AP
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Thibault Camus / AP
Финальный выход моделей на шоу Elie Saab
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Thibault Camus / AP
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Thibault Camus / AP
Показ Dries van Noten сезона весна/лето 2019 - первый после продажи контрольного пакета акций концерну Puig
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Bertrand GUAY / AFP
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Antonio Calanni / AP
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После ухода Роберто Кавалли с должности креативного директора Roberto Cavalli новый главный дизайнер марки Пол Сарридж экспериментирует со стилем: на смену яркой сексуальности пришли современные формы и силуэты
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Luca Bruno / AP
Финал показа Missoni
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Antonio Calanni / AP
Модель на шоу Marni
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Bebeto Matthews / AP
Главные модные показы проходят в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже. Первым марафон принимает Нью-Йорк. На фото: показ Michael Kors
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Diane Bondareff / AP
Главный показ недели моды в Нью-Йорке в этом сезоне - юбилейное шоу Ralph Lauren. Классик американской моды отметил 50-летие марки шоу в Центральном парке
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Andres Kudacki / AP
В коллекции Tom Ford как всегда много вещей с леопардовым принтом, ультракоротких юбок и одежды из кожи
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Charles Sykes/Invision/AP
Макияж для шоу Rodarte придумывал знаменитый визажист Франсуа Нарс, основатель косметической марки Nars
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Richard Drew / AP
Модели в финале показа Oscar de la Renta
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Diane Bondareff / AP
Коллекция Calvin Klein состоит из образов, вдохновленных классикой американского кинематографа, например фильмами «Челюсти» и «Выпускник»
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Richard Drew / AP
Главным дизайнером Carolina Herrera стал молодой американский дизайнер Уэс Гордон. В его коллекции много узнаваемых стилевых приемов основательницы марки Каролины Эрреры
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Kevin Hagen / AP
Модель на показе Marc Jacobs
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instagram.com / irinashayk
После Нью-Йорка площадкой для модных шоу становится Лондон. Центральный показ этого сезона - дебют Риккардо Тиши как креативного директора Burberry. Главными звездами его показа стали российские топ-модели Ирина Шейк и Наталья Водянова
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Vianney Le Caer/Invision/AP
Еще один дебют Лондона - коллекция Алексы Чанг, модного журналиста и блогера
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instagram.com/victoriabeckham
10-летний юбилей своей марки Victoria Beckham Виктория Бекхем отметила показом в родном Лондоне, хотя до этого выбирала Нью-Йорк