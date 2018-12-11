Lamoda откроет первый офлайн-магазин

Он появится в начале 2019 года в «Атриуме»

Lamoda Market будет работать и как классический пункт выдачи заказов, а также предоставлять услугу доставки покупок, сделанных в офлайн-магазине Андрей Гордеев / Ведомости

Один из крупнейших российских онлайн-ритейлеров – Lamoda сообщила об открытии первого традиционного магазина. Он будет называться Lamoda Market и заработает в I квартале 2019 г. в торговом центре «Атриум» на площади 1000 кв. м.

До сих пор Lamoda развивала в России только сеть пунктов выдачи онлайн-заказов. Летом 2018 г. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке коммерческой недвижимости сообщал, что интернет-ритейлер ищет помещение под магазин. Lamoda не планирует запускать офлайн-магазины, уверял тогда ее представитель.

Теперь же, по заявлению гендиректора Lamoda Флориана Янсена, офлайн-магазины Lamoda Market «призваны стать связующим звеном между онлайном и традиционным ритейлом, привлечь новую аудиторию, задать новые стандарты качества в торговле одеждой, обувью и аксессуарами».

Один из конкурентов Lamoda – онлайн-площадка Kupivip.ru с 2015 г. также развивает сеть традиционных магазинов. Сейчас, по данным сайта компании, работает пять точек в Москве и одна в Подмосковье. Также здесь можно вернуть заказ.

Lamoda Market будет работать и как классический пункт выдачи заказов, а также предоставлять услугу доставки покупок, сделанных в офлайн-магазине. «Мы планируем, что со временем посетитель сможет посмотреть вещи, принять решение о покупке в магазине и просто отправить покупку по своему адресу. LM Express доставит все вещи в удобное время», – заявил коммерческий директор Lamoda Эрик Кольер.

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