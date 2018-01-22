Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4491 от 22.01.2018 под заголовком: Lamoda закупилась у партнера

Крупный онлайн-продавец одежды в России Lamoda впервые купил бизнес

Компания приобрела сеть пунктов выдачи у давнего партнера

Lamoda выкупила сеть пунктов выдачи заказов у своего партнера – Pick-up.ru, рассказали представитель Lamoda и гендиректор и сооснователь Pick-up.ru Сергей Куценко. Сделка состоялась в конце декабря, с января Lamoda стала единоличным владельцем сети, уточнил представитель интернет-ритейлера. Компания получила 56 точек в спальных районах Москвы и Петербурга, ее сеть пунктов самовывоза с возможностью примерки выросла вдвое – до 112 точек.

Куценко с партнерами начал строить сеть пунктов выдачи в 2014 г., когда ушел с поста гендиректора «Модного континента» (магазины Incity). В 2017 г. стали выбирать варианты развития, говорит Куценко: привлечь финансового партнера через допэмиссию или продать весь бизнес. Предложение Lamoda было оптимальным, сказал Куценко.

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