В тарифах «Россетей» будут учтены расходы на покупку независимых территориальных сетей

Чтобы тариф не вырос, компания должна сэкономить на других издержках

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«Россети» контролируют 90% магистральных и около 75% распределительных сетей в России Андрей Гордеев / Ведомости

В инвестиционную программу «Россетей» могут быть включены расходы на покупку независимых территориальных сетевых организаций (ТСО). Этот вопрос обсуждался в среду на совещании у курирующего энергетику вице-премьера Дмитрия Козака с участием Минэнерго, Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и «Россетей», рассказали четыре участника совещания.

Расходы на консолидацию не должны приводить к росту тарифа, и чтобы этого не произошло «Россети» должны сэкономить на эксплуатации сетевой инфраструктуры, подтвердил представитель Козака. Такая позиция будет закреплена в нормативно-правовом акте, который поручено разработать Минэнерго вместе с другими участниками совещания, рассказал представитель министерства.

«Россети» контролируют 90% магистральных и около 75% распределительных сетей в России. Компании принадлежит 491 618 трансформаторных подстанций общей мощностью 128 гигавольт-ампер и 1,8 млн км распределительных линий электропередачи. Остальными владеют независимые ТСО. По состоянию на конец 2016 г. в России работала 1861 такая компания, сейчас их около 1500. В 2016–2018 гг. «Россети» приобрели 5500 мегавольт-ампер (МВА) трансформаторных мощностей и 14 800 км линий электропередачи. Еще 21 400 МВА и 49 400 км в 2018 г. компания арендовала, говорится в ее годовом отчете.