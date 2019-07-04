Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4848 от 05.07.2019 под заголовком: Минэнерго раскинет старые сети

Бизнес могут обязать оплачивать инвестпрограмму «Россетей»

Платежи предпринимателей за техприсоединение могут вырасти на 80 млрд рублей в год

Минэнерго предлагает включить в плату за техническое присоединение потребителей, которым нужна мощность свыше 150 кВт, расходы «Россетей» на развитие сетевой инфраструктуры. «Ведомости» ознакомились с копией законопроекта Минэнерго, обновленная версия документа разослана участникам общественного обсуждения. Два человека, один из которых – федеральный чиновник, подтвердили подлинность информации.

По данным из отчета «Россетей» за 2018 г., компания и ее «дочки» потратили на техприсоединение 120 млрд руб., из них только 39 млрд – платежи по договорам о техприсоединении. Если учесть в платеже за техприсоединение потребности инвестпрограммы, расходы потребителей могут увеличиться примерно в 3 раза, на 80 млрд руб., подсчитали в Сообществе потребителей энергии, и это изменение может коснуться даже малого и среднего бизнеса: 150 кВт нужно не очень большому магазину.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике