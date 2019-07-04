Бизнес могут обязать оплачивать инвестпрограмму «Россетей»
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Минэнерго предлагает включить в плату за техническое присоединение потребителей, которым нужна мощность свыше 150 кВт, расходы «Россетей» на развитие сетевой инфраструктуры. «Ведомости» ознакомились с копией законопроекта Минэнерго, обновленная версия документа разослана участникам общественного обсуждения. Два человека, один из которых – федеральный чиновник, подтвердили подлинность информации.
По данным из отчета «Россетей» за 2018 г., компания и ее «дочки» потратили на техприсоединение 120 млрд руб., из них только 39 млрд – платежи по договорам о техприсоединении. Если учесть в платеже за техприсоединение потребности инвестпрограммы, расходы потребителей могут увеличиться примерно в 3 раза, на 80 млрд руб., подсчитали в Сообществе потребителей энергии, и это изменение может коснуться даже малого и среднего бизнеса: 150 кВт нужно не очень большому магазину.
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