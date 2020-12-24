Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Бизнес / Интервью Эксклюзивно по подписке

Как привлечь $205 млн через IPO, продавая куриные яйца

Гуманная миссия компании Vital Farms Мэтта О’Хайера приносит прибыль
Софья Корепанова
Основатель и председатель совета директоров Vital Farms Мэтт О’Хайер /Vital Farms

В прошлом году фермер Рэнди Пейс специально проехал 40 км от своего дома, чтобы посмотреть в супермаркете на полку с куриными яйцами. Он стоял перед ней и чесал в затылке, рассказывает Inc. Самая дешевая дюжина яиц стоила 70 центов. А рядом лежали яйца под брендом Vital Farms по $6 за дюжину – и их покупали! Надо сказать, что, когда Vital Farms выходила на рынок 10 с лишним лет назад, цена была еще выше – около $12. И покупали все равно.

Пейс разводил коров и одновременно подрабатывал кредитным консультантом. Он видел, как быстро возвращают ссуды фермеры, которые начали работать с Vital Farms. А теперь эта компания предложила ему завести кур и стать одним из поставщиков. Она соблазняла тем, что, выращивая на 75% меньше кур, чем другие фермеры, он получит выручку на 25% больше. Но для этого нужно соблюдать ряд строгих правил.

Вы видите 5% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных