Как привлечь $205 млн через IPO, продавая куриные яйца

Как привлечь $205 млн через IPO, продавая куриные яйцаГуманная миссия компании Vital Farms Мэтта О’Хайера приносит прибыль
В прошлом году фермер Рэнди Пейс специально проехал 40 км от своего дома, чтобы посмотреть в супермаркете на полку с куриными яйцами. Он стоял перед ней и чесал в затылке, рассказывает Inc. Самая дешевая дюжина яиц стоила 70 центов. А рядом лежали яйца под брендом Vital Farms по $6 за дюжину – и их покупали! Надо сказать, что, когда Vital Farms выходила на рынок 10 с лишним лет назад, цена была еще выше – около $12. И покупали все равно.
Пейс разводил коров и одновременно подрабатывал кредитным консультантом. Он видел, как быстро возвращают ссуды фермеры, которые начали работать с Vital Farms. А теперь эта компания предложила ему завести кур и стать одним из поставщиков. Она соблазняла тем, что, выращивая на 75% меньше кур, чем другие фермеры, он получит выручку на 25% больше. Но для этого нужно соблюдать ряд строгих правил.