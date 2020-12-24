Как привлечь $205 млн через IPO, продавая куриные яйца

В прошлом году фермер Рэнди Пейс специально проехал 40 км от своего дома, чтобы посмотреть в супермаркете на полку с куриными яйцами. Он стоял перед ней и чесал в затылке, рассказывает Inc. Самая дешевая дюжина яиц стоила 70 центов. А рядом лежали яйца под брендом Vital Farms по $6 за дюжину – и их покупали! Надо сказать, что, когда Vital Farms выходила на рынок 10 с лишним лет назад, цена была еще выше – около $12. И покупали все равно.