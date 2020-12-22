Основатели сервиса по доставке еды DoorDash пополнили ряды миллиардеров

Генеральный директор DoorDash Тони Сюй и соучредители стартапа Энди Фанг и Стэнли Тан вошли в число тех, кто смог разбогатеть благодаря пандемии. За три квартала этого года выручка их компании выросла втрое по сравнению с прошлогодними январем – сентябрем. После IPO, проведенного 9 декабря (компания привлекла $3,37 млрд на Нью-Йоркской фондовой бирже), все трое стали миллиардерами. DoorDash занимает 51% рынка доставки еды в США и активно завоевывает другие рынки. Например, она начала доставлять американцам туалетную бумагу – как помните, она была нарасхват во время карантина.