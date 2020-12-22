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Основатели сервиса по доставке еды DoorDash пополнили ряды миллиардеров

Компания привлекла $3,37 млрд в ходе IPO две недели назад
Софья Корепанова
Генеральный директор DoorDash Тони Сюй /Noam Galai / Getty Images via AFP

Генеральный директор DoorDash Тони Сюй и соучредители стартапа Энди Фанг и Стэнли Тан вошли в число тех, кто смог разбогатеть благодаря пандемии. За три квартала этого года выручка их компании выросла втрое по сравнению с прошлогодними январем – сентябрем. После IPO, проведенного 9 декабря (компания привлекла $3,37 млрд на Нью-Йоркской фондовой бирже), все трое стали миллиардерами. DoorDash занимает 51% рынка доставки еды в США и активно завоевывает другие рынки. Например, она начала доставлять американцам туалетную бумагу – как помните, она была нарасхват во время карантина.

Как Сюнь стал Тони

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных