«Лента» договорилась о покупке розничной сети «Семья»Сделка увеличит долю ритейлера на рынке Пермского края почти до 7%, считают в компании
«Лента» договорилась о приобретении пермской розничной сети «Семья» за 2,35 млрд рублей, сообщил «Ведомостям» представитель «Ленты». Ожидается, что сделка будет закрыта летом 2021 года при условии получения необходимого одобрения со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, сообщили в «Ленте». «Ведомости» направили запрос в «Семью».
«Семья», подконтрольная ГК ЭКС бывшего губернатора Пермского края Олега Чиркунова, владеет 75 магазинами в Перми и Пермском крае общей торговой площадью 46,6 тыс. кв. м, включая 4 гипермаркета, 27 супермаркетов и 44 магазина у дома. Выручка сети в 2020 году осталась на уровне 2019 года — около 14 млрд руб. без НДС.
После завершения интеграции пермской сети магазины «Семьи» перейдут под бренд «Ленты», супермаркеты будут переименованы в «Супер Ленту», а магазины у дома — в «Мини Ленту», пояснили в «Ленте». По данным «Ленты», в результате сделки ее доля на рынке продуктового ритейла в Пермском крае вырастет с 1,3% почти до 7%.
Покупка гипермаркетов «Семья» позволит сети стать крупнейшим игроком в этом сегменте в Пермском крае, передал «Ведомостям» через пресс-службу генеральный директор «Ленты» Владимир Сорокин. По его словам, увеличение числа магазинов также позволит расширить предложение экспресс-доставки в регионе.
По словам гендиректора Infoline-Аналитики Михаила Бурмистрова, для «Ленты» приобретение региональных сетей наиболее эффективный вариант развития в перспективных регионах. «Если на открытие небольшого магазина уходит около 2 месяцев, то новое строительство гипермаркета (а заодно и логистического центра) занимает около 2 лет. Сейчас в крупноформатном сегменте спад, сети избавляются от них или переформатируют в более низкий формат в пользу развития сегмента у дома и онлайн доставки», — соглашается начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.
Ранее в мае «Лента» заключила соглашение о покупке сети супермаркетов Billa за 215 млн евро (19,32 млрд руб. по курсу ЦБ на 19 мая). Говорилось, что в сделку войдут 161 супермаркет Billa общей торговой площадью 138 тыс. кв. м., а также распределительный центр в подмосковном поселке Быково. С приобретением Billa «Лента» станет второй по числу супермаркетов в Москве, утверждает ритейлер. Лидер рынка – X5 Group.
«Лента» входит в «Севергрупп» Алексея Мордашова. По состоянию на 31 марта 2021 года под управлением компании находилось 254 гипермаркета и 140 супермаркетов общей торговой площадью более 1,5 млн кв. м. Выручка компании в 2020 году составила 445,5 млрд руб., чистая прибыль – 16,5 млрд руб. По данным Infoline, по выручке она занимает четвертое место среди крупнейших ритейлеров.