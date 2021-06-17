«Лента» договорилась о покупке розничной сети «Семья»

По словам гендиректора Infoline-Аналитики Михаила Бурмистрова, для «Ленты» приобретение региональных сетей наиболее эффективный вариант развития в перспективных регионах. «Если на открытие небольшого магазина уходит около 2 месяцев, то новое строительство гипермаркета (а заодно и логистического центра) занимает около 2 лет. Сейчас в крупноформатном сегменте спад, сети избавляются от них или переформатируют в более низкий формат в пользу развития сегмента у дома и онлайн доставки», — соглашается начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.