«Новапорт» Романа Троценко может получить контроль над аэропортом Архангельска

«Новапорт» Романа Троценко может получить контроль над аэропортом АрхангельскаНо об интересе к этому активу говорят и другие аэропортовые холдинги
Аэропортовый холдинг «Новапорт», подконтрольный бизнесмену Роману Троценко, заинтересован в приобретении акций международного аэропорта Архангельска (Талаги), сообщили «Ведомостям» три источника из менеджмента авиакомпаний и подтвердил собеседник в «Новапорте».
Около года назад холдинг уже купил у частного акционера пакет акций АО «Аэропорт Архангельск» меньше блокирующего (меньше 25%), а теперь планирует довести свою долю до контрольной, говорит один из собеседников «Ведомостей». Компанию, продавшую акции, он не называет. Два других собеседника газеты говорят, что готовится подписание соглашения о совместном развитии аэропорта между региональными властями, «Новапортом» и авиакомпанией Smartavia, которая является базовым перевозчиком для Архангельска. Smartavia должна будет обеспечить наращивание пассажиропотока после реконструкции аэропорта, уточнил источник в авиакомпании.