«Новапорт» Романа Троценко может получить контроль над аэропортом Архангельска

Около года назад холдинг уже купил у частного акционера пакет акций АО «Аэропорт Архангельск» меньше блокирующего (меньше 25%), а теперь планирует довести свою долю до контрольной, говорит один из собеседников «Ведомостей». Компанию, продавшую акции, он не называет. Два других собеседника газеты говорят, что готовится подписание соглашения о совместном развитии аэропорта между региональными властями, «Новапортом» и авиакомпанией Smartavia, которая является базовым перевозчиком для Архангельска. Smartavia должна будет обеспечить наращивание пассажиропотока после реконструкции аэропорта, уточнил источник в авиакомпании.