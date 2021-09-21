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«Новапорт» Романа Троценко может получить контроль над аэропортом Архангельска

Но об интересе к этому активу говорят и другие аэропортовые холдинги
Анастасия Львова
Сами терминалы в Архангельске довольно старые / Владимир Трефилов / РИА Новости

Аэропортовый холдинг «Новапорт», подконтрольный бизнесмену Роману Троценко, заинтересован в приобретении акций международного аэропорта Архангельска (Талаги), сообщили «Ведомостям» три источника из менеджмента авиакомпаний и подтвердил собеседник в «Новапорте».

Около года назад холдинг уже купил у частного акционера пакет акций АО «Аэропорт Архангельск» меньше блокирующего (меньше 25%), а теперь планирует довести свою долю до контрольной, говорит один из собеседников «Ведомостей». Компанию, продавшую акции, он не называет. Два других собеседника газеты говорят, что готовится подписание соглашения о совместном развитии аэропорта между региональными властями, «Новапортом» и авиакомпанией Smartavia, которая является базовым перевозчиком для Архангельска. Smartavia должна будет обеспечить наращивание пассажиропотока после реконструкции аэропорта, уточнил источник в авиакомпании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных