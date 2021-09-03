СП Вексельберга и Троценко выиграло торги на покупку аэропорта Оренбурга
Совместное предприятие холдинга «Новапорт» (принадлежит бизнесмену Роману Троценко) и «Аэропортов регионов» (Виктор Вексельберг) «АБС Оренбург» выиграло торги на приобретение 100% акций аэропорта Оренбурга и местной авиакомпании «Оренбуржье», следует из данных торговой площадки «Российский аукционный дом» (РАД).
Пакет акций приобретен за 3,2 млрд руб. — выше начальной цены почти в 2 раза. Заявку на участие в торгах подали еще два участника — компания оренбургского бизнесмена и владельца крупнейшего производителя соли в стране («Руссоль») Сергея Черного «Орбис», а также компания «Краско», которую участники рынка связывают с бизнесменом Олегом Дерипаской. Последняя была зарегистрирована в апреле 2021 г., учредители не указаны, компания владеет «Красинвестом» (развивает аэропорты Красноярска и Южно-Сахалинска).
Подав заявку, «Краско» в итоге не участвовало в самих торгах, сообщили в РАДе. «На участие в торгах было подано и одобрено три заявки от претендентов. Фактически за лот торговались только двое. Почему третий не сделал ни одного предложения по цене, нам неизвестно, участие в торгах — его личное дело», — сообщил «Ведомостям» представитель РАДа.
Представитель «Красинвеста» подтвердил, что «Краско» — это «фирма из периметра компании «Красинвест». «К сожалению, мы не смогли составить конкуренцию совместному предприятию «Аэропортов регионов» и «Новапорта». С СП «АБС» сложно конкурировать», — сообщили в компании.
По условиям конкурсной документации новый инвестор обязан вложить в аэропорт около 6,6 млрд руб. (помимо самой покупки акций). Из них 3 млрд руб. пойдет на погашение задолженности перед ГТЛК, образовавшейся в 2012-2013 гг. за покупку в парк авиакомпании самолетов для местной авиации L-410. Еще около 3,6 млрд руб. необходимо вложить в инфраструктуру аэропорта. В общей сложности актив обойдется «АБС Оренбург» в 8,3 млрд руб.
Пассажиропоток аэропорта Оренбург в 2020 г. составил 524 000 человек, в 2019 г. — 783 700 пассажиров.
Этот аэропорт стал третьим совместным активом бизнесменов. В 2021 г. их совместные компании «АБС Благовещенск» и «АБС Магадан» выиграли конкурсы на развитие авиахабов этих городов. Партнеры в 2020 г. объявили о создании большой сетки СП «Аэропорты большой страны» (АБС) для развития аэропортов с пассажиропотоком до 500 000 человек в год.