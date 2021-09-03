СП Вексельберга и Троценко выиграло торги на покупку аэропорта Оренбурга

Подав заявку, «Краско» в итоге не участвовало в самих торгах, сообщили в РАДе. «На участие в торгах было подано и одобрено три заявки от претендентов. Фактически за лот торговались только двое. Почему третий не сделал ни одного предложения по цене, нам неизвестно, участие в торгах — его личное дело», — сообщил «Ведомостям» представитель РАДа.