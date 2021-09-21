С металлургов и производителей удобрений соберут дополнительно более 500 млрд руб. налогов

С IV квартала 2020 г. на мировом рынке начался резкий рост цен на металлургическую продукцию на фоне постепенной отмены ограничений, связанных с пандемией. В течение 2021 г. отмечался также рост цен на цветные металлы, уголь и минеральные удобрения. В результате в России с 1 августа по 31 декабря 2021 г. введены временные экспортные пошлины на металлы. От них государство рассчитывает дополнительно получить 163-164 млрд руб. В начале августа президент России Владимир Путин объявил, что с 1 января 2022 г. для российских металлургов также повысят НДПИ. По его словам, это необходимо для сдерживания цен на металл внутри страны.