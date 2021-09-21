С металлургов и производителей удобрений соберут дополнительно более 500 млрд руб. налогов

С металлургов и производителей удобрений соберут дополнительно более 500 млрд руб. налоговМинфин направил финальную версию соответствующего законопроекта в правительство
Правительство России планирует дополнительно привлечь в бюджет 546 млрд руб. в 2022-2024 гг. за счет повышения налоговой нагрузки для металлургических компаний, производителей удобрений и коксующегося угля. Соответствующий законопроект «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса», описывающий механизм дополнительных налоговых изъятий в этих отраслях, подготовил Минфин. Его копия есть у «Ведомостей», ее подлинность подтвердил источник, знакомый с документом.
Минфин также направил законопроект на согласование в Минюст и Минэкономразвития, следует из сопроводительного письма к законопроекту.
Как писали «Ведомости», финальный вариант документа был подготовлен по итогам серии встреч металлургов с представителями правительства. 18 сентября итоги обсуждения подвели на совещании с участием первого вице-премьера Андрея Белоусова и министра финансов Антона Силуанова. Сторонам удалось в значительной степени сблизить позиции, говорил «Ведомостям» источник, участвовавший в совещании.
Суть предложений, вошедших в финальный вариант документа, подготовленного Минфином, в следующем: расчет налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для производителей коксующегося угля и железной руды, как и ожидалось, привяжут к котировкам на это сырье на мировых рынках. Базовая ставка НДПИ для угольщиков составит 1,5%, для производителей руды — 5,5%.
Для компаний, добывающих никель, медь и металлы платиновой группы в Красноярском крае (коснется «Норникеля») ставка НДПИ будет двухкомпонентной: фиксированная часть в 730 руб. на 1 т добытой руды и 6% от цены металлов на мировом рынке (исходя из содержания металла в руде). Минфин также предлагает ввести акциз на жидкую сталь, используемую в металлургическом производстве для получения полупродуктов (слябов и других заготовок). Если экспортная цена на полупродукты превышает $300 на 1 т, ставка акциза составит 3%, в ином случае акциз обнуляется.
Для производителей удобрений Минфин намерен значительно повысить (в 2,5 раза) рентный коэффициент по НДПИ — до 8,75. Ранее для них обсуждалась, также как и для металлургов, привязка налога к биржевым котировкам со ставкой 6%.
Кроме того, будет дифференцирован налог на прибыль – он будет выше для тех, кто формирует дивидендную политику в ущерб капитальным вложениям. Источник «Ведомостей» ранее пояснял, что базовая формула учитывает разницу между совокупными за 5 лет дивидендами и инвестициями за вычетом амортизации, разделенная на капитал компании на начало этого периода. Если полученный коэффициент меньше либо равен единице, ставка налога устанавливается на уровне 20%, от единицы до двух – 25%, больше – 30–35%.
21 сентября министр финансов Антон Силуанов сообщил в ходе брифинга, что в последней версии законопроекта для добывающих твердые ископаемые компаний предусмотрена плоская шкала, но с высокой долей вероятности ко второму чтению документа в Госдуме в него будут внесены существенные поправки. Сейчас прорабатывается вариант с плавающей ставкой, необходимо определить окончательные параметры, уточнил он. Пока окончательная договоренность с бизнесом не достигнута, планируется досогласовать отдельные нюансы на этой неделе.
С IV квартала 2020 г. на мировом рынке начался резкий рост цен на металлургическую продукцию на фоне постепенной отмены ограничений, связанных с пандемией. В течение 2021 г. отмечался также рост цен на цветные металлы, уголь и минеральные удобрения. В результате в России с 1 августа по 31 декабря 2021 г. введены временные экспортные пошлины на металлы. От них государство рассчитывает дополнительно получить 163-164 млрд руб. В начале августа президент России Владимир Путин объявил, что с 1 января 2022 г. для российских металлургов также повысят НДПИ. По его словам, это необходимо для сдерживания цен на металл внутри страны.
Высокие цены на продукцию металлургических компаний и производителей удобрений будут сохраняться, говорил ранее «Ведомостям» руководитель аналитического департамента BCS Global Markets Кирилл Чуйко. По его словам, сейчас компании имеют сверхдоходы, которые составляют до половины всех их доходов. При этом, по данным ФНС, налоговая нагрузка на металлургическую отрасль – одна из самых низких и составляет 5,4% против 48% у нефтегазовой отрасли и 12,6% у других добывающих отраслей.
Доля валовых налогов (НДПИ и таможенной пошлины) в выручке горнорудных компаний – одна из самых низких по отраслям и не превышает 8%, в то время как для нефтегазовых компаний этот показатель варьируется от 40 до 60%, свидетельствуют расчеты Vygon Consulting.
Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин отмечает, что металлургам в любом случае придется сейчас инвестировать в развитие производства для его «озеленения» на фоне повестки декарбонизации. Поэтому принцип «повышенный налог на прибыль в отсутствие инвестиций» не должен, по мнению эксперта, нанести значимого ущерба компаниям металлургического и добывающего секторов.
Гришунин считает, что металлурги попробуют переложить свои возросшие налоговые издержки на потребителей. Но это в большей степени, по его оценкам, скажется на динамике цен полупродуктов (металлургических слябов и заготовок), а продукция более высоких переделов сильно не подорожает. Дополнительные налоги могут лечь на плечи потребителей, добавляет аналитик по товарным рынкам «Открытие брокера» Оксана Лукичева. После введения экспортных пошлин для металлургов в России, премии в цене на металлы в Европе выросли как раз на размер этих пошлин, говорит она.
Увеличение НДПИ для производителей удобрений в 2,5 раза вряд ли окажет значительное влияние на их производство, считает Лукичева. Цены на удобрения сейчас достаточно высокие, что позволит окупить рост себестоимости, поясняет она. При этом Лукичева видит риск недополучения налогов от производителей коксующегося угля из-за возможного снижения цен на рынке в зимний период.
Повышение налогов на горнодобывающую отрасль — общемировая тенденция, отмечает Лукичева. Ранее об этом заявляли власти США, Перу и Чили, напомнила она. При этом аналитик сомневается, что рост налогов сильно изменит подход компаний к инвестициям. Если рынок останется благоприятным для бизнеса, то повышенные налоги постепенно утратят шоковый характер, и компании адаптируются к новым условиям, считает Лукичева. По мнению Гришунина, компаниям вероятно, придется снизить дивиденды из-за привязки к ним налога на прибыль. «В прошлом году металлурги заплатили около 860 млрд руб. дивидендов. Поэтому фактически им предстоит вернуть [государству] 20% от объема дивидендов, что не должно привести к серьезным проблемам для отрасли», — добавил он.
Российский горнодобывающий и металлургический сектор отличается высоким уровнем дивидендных выплат, говорил ранее «Ведомостям» руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин. Российские компании лидируют среди крупнейших горнодобывающих компаний в мире по пятилетней средней дивидендной доходности, причем у отечественных компаний показатель выше примерно в 2 раза, чем у глобальных игроков (7–10% против 3–5%), отмечал он. По коэффициенту средних за 5 лет дивидендных выплат российские металлурги тоже в числе лидеров. Показатель выше 90% отмечается у НЛМК, «Северстали», «Норникеля», «Евраза», тогда как, например, у BHP он составляет 85%, Rio Tinto – 75%, Vale – 62%, Anglo American – 37%.
«Ведомости» направили запросы в Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг и представителю Белоусова.