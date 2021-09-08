Силуанов призвал экспортеров сырья делиться сверхдоходами

В начале августа президент России Владимир Путин объявил, что с 1 января 2022 г. для российских металлургов повысят налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). По его словам, это необходимо для сдерживания цен на металл внутри страны. По мнению Путина, они растут в связи с провоцируемым металлургами дефицитом металла из-за его усиленного вывоза за рубеж для получения металлургами сверхприбылей. Сверхприбыли же гарантируются ростом цен на металл на мировых рынках из-за последствий пандемии. Кроме того, Евразийская экономическая комиссия рассматривает вопрос введения ограничения экспорта лома за пределы стран ЕАЭС.