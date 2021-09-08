Силуанов призвал экспортеров сырья делиться сверхдоходами
Экспортеры сырья должны делиться сверхдоходами, заявил министр финансов Антон Силуанов. Эти средства, по мнению министра, должны направляться на поддержку граждан.
«Те экспортеры, которые получили сегодня дополнительные доходы от повышения цен, они должны поделиться. Они должны поделиться, и эти деньги нам нужно направить на поддержку граждан — в первую очередь тех людей, которые страдают от инфляции», — сказал Силуанов (цитата по «Прайм»).
Это и было сделано, отметил глава Минфина. «Мы откуда эти огромные ресурсы, 700 млрд [рублей] направили на поддержку пенсионеров, военнослужащих, детей, которые к школе готовятся? Эти деньги из допдодохов», — сказал министр.
«Это деньги с допдоходов, которые получили в том числе благодаря возросшим ценам на мировом рынке. Но еще раз повторюсь: для нас очень важно, чтобы мировая ситуация не влияла на тех людей, которые сегодня не имеют больших возможностей осуществлять высокие траты — нам нужно будет помогать им», — заключил министр.
С 1 августа по 31 декабря 2021 г. в России действуют временные экспортные пошлины на металлы. От них государство рассчитывает дополнительно получить 163-164 млрд руб. С инициативой о введении временных экспортных пошлин ранее выступил министр экономического развития Максим Решетников.
Министр уточнял, что речь идет о широкой номенклатуре продукции: прокате, арматуре, проволоке, слитках и др., а также о меди, никеле и алюминии в низкой степени передела. Пошлины являются комбинированными и состоят из базовой ставки и специфической. Базовая составляет 15%, специфическая рассчитывается как минимальная ставка за тонну продукции.
В начале августа президент России Владимир Путин объявил, что с 1 января 2022 г. для российских металлургов повысят налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). По его словам, это необходимо для сдерживания цен на металл внутри страны. По мнению Путина, они растут в связи с провоцируемым металлургами дефицитом металла из-за его усиленного вывоза за рубеж для получения металлургами сверхприбылей. Сверхприбыли же гарантируются ростом цен на металл на мировых рынках из-за последствий пандемии. Кроме того, Евразийская экономическая комиссия рассматривает вопрос введения ограничения экспорта лома за пределы стран ЕАЭС.
Позже замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что Минфин обсуждает возможность введения плавающих ставок налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) с привязкой к ценам на мировых рынках. «У нас идут очень оживленные дискуссии на этот счет, и пока окончательного предложения нет», — говорил Сазанов. Минфин рассчитывает прийти к решению к началу октября, уточнил замминистра.