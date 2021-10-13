Правительство смещает приоритеты с новых проектов на ремонт дорог

Правительство смещает приоритеты с новых проектов на ремонт дорог1,3 трлн рублей будут перераспределены между транспортными нацпроектами
Финансирование национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» (БКАД) на 2022–2024 гг. будет увеличено в 16 раз до 1,32 трлн руб. Об этом говорится в исследовании об инвестициях в инфраструктуру, проведенном компанией InfraOne Research на основе проекта федерального бюджета.
В текущем бюджете на 2022–2023 гг. на БКАД заложено 60,3 млрд руб. На 2024 г., согласно паспорту нацпроекта, полагается еще 22,4 млрд руб. Таким образом, общий объем бюджетных вложений по этому направлению должен был составить 82,7 млрд руб. В проекте бюджета на 2022–2024 гг. планируемые расходы в рамках БКАД только на 2022 г. составляют 332 млрд руб., в 2023 г. – 446 млрд руб., в 2024 г. – 545 млрд руб.
Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам