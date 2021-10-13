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Правительство смещает приоритеты с новых проектов на ремонт дорог

1,3 трлн рублей будут перераспределены между транспортными нацпроектами
Василий Милькин Денис Ильюшенков
Вероятно, власти хотят скорее направить средства на ремонтные мероприятия, а новые проекты пока придерживают / Андрей Гордеев / Ведомости

Финансирование национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» (БКАД) на 2022–2024 гг. будет увеличено в 16 раз до 1,32 трлн руб. Об этом говорится в исследовании об инвестициях в инфраструктуру, проведенном компанией InfraOne Research на основе проекта федерального бюджета.

В текущем бюджете на 2022–2023 гг. на БКАД заложено 60,3 млрд руб. На 2024 г., согласно паспорту нацпроекта, полагается еще 22,4 млрд руб. Таким образом, общий объем бюджетных вложений по этому направлению должен был составить 82,7 млрд руб. В проекте бюджета на 2022–2024 гг. планируемые расходы в рамках БКАД только на 2022 г. составляют 332 млрд руб., в 2023 г. – 446 млрд руб., в 2024 г. – 545 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных