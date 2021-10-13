Правительство смещает приоритеты с новых проектов на ремонт дорог

В текущем бюджете на 2022–2023 гг. на БКАД заложено 60,3 млрд руб. На 2024 г., согласно паспорту нацпроекта, полагается еще 22,4 млрд руб. Таким образом, общий объем бюджетных вложений по этому направлению должен был составить 82,7 млрд руб. В проекте бюджета на 2022–2024 гг. планируемые расходы в рамках БКАД только на 2022 г. составляют 332 млрд руб., в 2023 г. – 446 млрд руб., в 2024 г. – 545 млрд руб.