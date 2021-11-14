Заморозку рыбы и мяса предложили контролировать через спутники

Тестирование системы НХЦ прошло в июне – октябре 2020 г. при транспортировке скоропорта с Дальнего Востока в центральную часть РФ, говорит президент АСОРПС Михаил Синев. Рефконтейнеры оснащали термодатчиками, электронными пломбами и другим оборудованием, подключенным к АСМ ЭРА на базе систем «ЭРА-Глонасс» и «Меркурий» Россельхознадзора, которые обеспечивали взаимодействие с Федеральной государственной информационной системой в области ветеринарии. За четыре месяца осуществлено 17 перевозок скоропорта, в том числе мультимодальных. Телеметрия велась с момента заморозки до поставки ритейлерам, максимальное время контроля составило 32 дня 23 часа (от города Артем в Приморье до Петербурга). Технически все готово к запуску НХЦ, но нет законодательной базы, которая обяжет устанавливать оборудование на транспортные средства (ТС), не определен координирующий орган. АСОРПС предлагает назначить таким органом Минсельхоз («Ведомости» направили запросы в министерство и АО «Глонасс»).