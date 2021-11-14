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Заморозку рыбы и мяса предложили контролировать через спутники

Бизнес попросил из бюджета на новую систему почти 2 млрд рублей
Ксения Потаева Екатерина Бурлакова Маргарита Соболь
Чаще всего нарушения фиксируют при перевозке рыбы и морепродуктов (994 партии, 75 612 т) и мяса и мясопродуктов (359 партий, 584 т). / Евгений Разумный / Ведомости

15 ноября в Торгово-промышленной палате комитет по агропрому будет обсуждать законопроект по контролю температурного режима скоропортящейся продукции на транспорте. «Ведомости» ознакомились с пояснительной запиской к готовящемуся законопроекту «О непрерывной холодильной цепи (НХЦ) оборота пищевой продукции в РФ». Законопроект предполагает разработку программы развития и нормативного обеспечения НХЦ в области производства, хранения, транспортировки и реализации скоропорта, требований к его освидетельствованию и проч. Он разработан бизнес-структурами, в частности Ассоциацией организаций продуктового сектора (АСОРПС), но представитель Россельхознадзора рассказал «Ведомостям», что ведомство принимает непосредственное участие в проработке инициативы.

Тестирование системы НХЦ прошло в июне – октябре 2020 г. при транспортировке скоропорта с Дальнего Востока в центральную часть РФ, говорит президент АСОРПС Михаил Синев. Рефконтейнеры оснащали термодатчиками, электронными пломбами и другим оборудованием, подключенным к АСМ ЭРА на базе систем «ЭРА-Глонасс» и «Меркурий» Россельхознадзора, которые обеспечивали взаимодействие с Федеральной государственной информационной системой в области ветеринарии. За четыре месяца осуществлено 17 перевозок скоропорта, в том числе мультимодальных. Телеметрия велась с момента заморозки до поставки ритейлерам, максимальное время контроля составило 32 дня 23 часа (от города Артем в Приморье до Петербурга). Технически все готово к запуску НХЦ, но нет законодательной базы, которая обяжет устанавливать оборудование на транспортные средства (ТС), не определен координирующий орган. АСОРПС предлагает назначить таким органом Минсельхоз («Ведомости» направили запросы в министерство и АО «Глонасс»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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