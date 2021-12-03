Дорожники объединят данные о стройках на IT-платформе стоимостью до 1,5 млрд рублей

Расхождения в проектной и рабочей документации возникают при строительстве любого крупного объекта, отмечает Коршунов. Из-за них снижается скорость работы, начинается перепроектирование, которое требует повторного прохождения госэкспертизы. Все это приводит к простоям, а затем – к форсированию строительных работ, чтобы нагнать график. И то и другое очень дорого обходится заказчикам проекта, указывает представитель «ДиМ». По его словам, отраслевая IT-платформа позволит управлять этими рисками.