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Дорожники объединят данные о стройках на IT-платформе стоимостью до 1,5 млрд рублей

Это может ослабить положение Главгосэкспертизы на строительном рынке
Денис Ильюшенков
Дорожники объединят данные о стройках на IT-платформе стоимостью до 1,5 млрд рублей / Андрей Гордеев / Ведомости

Дорожно-строительная компания «Автобан» Алексея Андреева и «Дороги и мосты» («ДиМ», входит в холдинг «Нацпроектстрой» ВЭБа и Аркадия Ротенберга) разрабатывают IT-платформу для объединения комплекса задач – от проектирования до надзора – в сфере дорожного строительства. Об этом «Ведомостям» рассказал гендиректор «Автобан Digital» («дочка» «Автобана») Евгений Коршунов и подтвердил представитель «ДиМ». Платформа получила название «Преон».

Расхождения в проектной и рабочей документации возникают при строительстве любого крупного объекта, отмечает Коршунов. Из-за них снижается скорость работы, начинается перепроектирование, которое требует повторного прохождения госэкспертизы. Все это приводит к простоям, а затем – к форсированию строительных работ, чтобы нагнать график. И то и другое очень дорого обходится заказчикам проекта, указывает представитель «ДиМ». По его словам, отраслевая IT-платформа позволит управлять этими рисками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных