Дорожники объединят данные о стройках на IT-платформе стоимостью до 1,5 млрд рублей

Дорожники объединят данные о стройках на IT-платформе стоимостью до 1,5 млрд рублейЭто может ослабить положение Главгосэкспертизы на строительном рынке
Дорожно-строительная компания «Автобан» Алексея Андреева и «Дороги и мосты» («ДиМ», входит в холдинг «Нацпроектстрой» ВЭБа и Аркадия Ротенберга) разрабатывают IT-платформу для объединения комплекса задач – от проектирования до надзора – в сфере дорожного строительства. Об этом «Ведомостям» рассказал гендиректор «Автобан Digital» («дочка» «Автобана») Евгений Коршунов и подтвердил представитель «ДиМ». Платформа получила название «Преон».
Расхождения в проектной и рабочей документации возникают при строительстве любого крупного объекта, отмечает Коршунов. Из-за них снижается скорость работы, начинается перепроектирование, которое требует повторного прохождения госэкспертизы. Все это приводит к простоям, а затем – к форсированию строительных работ, чтобы нагнать график. И то и другое очень дорого обходится заказчикам проекта, указывает представитель «ДиМ». По его словам, отраслевая IT-платформа позволит управлять этими рисками.