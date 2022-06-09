Цены на газ в Европе резко выросли из-за пожара на СПГ-заводе в США

Но благодаря началу летнего сезона, в который спрос на газ традиционно снижается, европейские подземные хранилища газа (ПХГ) уже заполнены на 50%. По данным Gas Infrastructure Europe, на 7 июня (последние актуальные данные) в хранилищах находилось около 54 млрд куб. м газа. Ранее Еврокомиссия в рамках мер по укреплению энергобезопасности и диверсификации поставок газа из РФ приняла план, согласно которому в текущем году к началу отопительного сезона 1 ноября хранилища должны быть заполнены не менее чем на 80%. Начиная с 2023 г. на эту дату запасы должны составлять не менее 90%.