Цены на газ в Европе резко выросли из-за пожара на СПГ-заводе в США

Цены на газ в Европе резко выросли из-за пожара на СПГ-заводе в СШАВолатильность на рынке может сорвать планы европейцев по заполнению ПХГ к зиме
Спотовые цены на газ в Европе 9 июня демонстрируют значительный рост на фоне пожара на заводе по выпуску сжиженного природного газа (СПГ) в США. По данным биржи ICE, на крупнейшем европейском хабе TTF в Нидерландах утром 9 июня стоимость июльского фьючерса росла на 17% к закрытию предыдущего дня, котировки превысили отметку в $1050 за 1000 куб. м. Позднее цены несколько скорректировались вниз и на 14:30 мск упали до $1000 за 1000 куб. м.
Возгорание на американском заводе Freeport LNG мощностью 15 млн т (20,7 млрд куб. м) СПГ в год, расположенном на острове Квинтана в Мексиканском заливе, недалеко от Хьюстона (Техас), произошло накануне. «Пострадавших нет, никто не пропал без вести, опасности для окружающих нет. Расследование инцидента продолжится», – сообщила компания (цитата по «Интерфаксу»). Но из-за ЧП завод остановил работу как минимум на три недели, уточнила Freeport LNG.
По данным Международной группы импортеров СПГ (GIIGNL), завод является одним из крупнейших в мире, занимая по объемам производства сжиженного газа седьмое место в мире и второе – в США (после Sabine Pass LNG проектной мощностью 30 млн т). Завод обеспечивает около 20% выпуска американского СПГ. Сжиженный газ с Freeport LNG поставляется для британской BP, французской TotalEnergies, японских Jera и Osaka Gas, а также корейской SK E&S Co. Крупнейшим покупателем является BP, ежегодно приобретая у Freeport LNG около 4,4 млн т (6 млрд куб. м) СПГ.
Пожар на американском заводе СПГ совпал с началом крупных плановых ремонтных работ на СПГ-объектах в Норвегии. По данным норвежского оператора Gassco, 8 июня остановились на ежегодную плановую профилактику месторождения Visund и Heimdal совокупной мощностью 22 млн куб. м газа в сутки, а 9 июня остановились также Troll и Kollsnes (совокупной мощностью 82 млн куб. м). В результате этого в Норвегии выбыло в общей сложности 104 млн куб. м газа в сутки, передал «Интерфакс».
Кроме того, уже почти месяц Украина отклоняет заявки «Газпрома» на транзит газа в ЕС через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка». Прокачка осуществляется лишь через ГИС «Суджа». По словам официального представителя газовой монополии Сергея Куприянова, на 9 июня была одобрена заявка на транзит 41,9 млн куб. м.
А с 11 по 21 июня также будет полностью приостановлена поставка российского газа через газопровод «Северный поток» (мощность 55 млрд куб. м), обе нитки прекратят работу из-за проведения планового обслуживания, сообщил оператор проекта Nord Stream AG. Кроме того, из-за контрсанкций Россия сейчас не экспортирует газ в ЕС по газопроводу «Ямал – Европа» (мощность 32,9 млрд куб. м).
Но благодаря началу летнего сезона, в который спрос на газ традиционно снижается, европейские подземные хранилища газа (ПХГ) уже заполнены на 50%. По данным Gas Infrastructure Europe, на 7 июня (последние актуальные данные) в хранилищах находилось около 54 млрд куб. м газа. Ранее Еврокомиссия в рамках мер по укреплению энергобезопасности и диверсификации поставок газа из РФ приняла план, согласно которому в текущем году к началу отопительного сезона 1 ноября хранилища должны быть заполнены не менее чем на 80%. Начиная с 2023 г. на эту дату запасы должны составлять не менее 90%.
Сейчас газовый рынок сбалансирован, но имеет «общую склонность к дефициту», поэтому он реагирует ростом цен на любые форс-мажорные сообщения о возможном сокращении поставок, отметила директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова.
Она подчеркнула, что начавшийся утром 9 июня рост спотовых котировок объясняется «исключительно пожаром» на СПГ-заводе Freeport, в то время как остальные факторы «были известны заранее и на цены влияния не оказывали».
Белова также добавила, что в целом в летний сезон наблюдается общее снижение спроса на газ, но в случае аномальной жары он может вырасти из-за расхода энергии на кондиционирование.
«Сейчас аномальной жары в Европе не наблюдается, а сокращение спроса позволило наполнить европейские ПХГ на 50%. С учетом этого можно предположить, что европейцам удастся в соответствии с планами Еврокомиссии запасти в ПХГ к 1 ноября около 86 млрд куб. м», – считает Белова.
Эксперт добавила, что на фоне специальной военной операции (СВО) на Украине нельзя исключать появления форс-мажорных обстоятельств, в том числе и повреждения газотранспортной инфраструктуры. «К фактору геополитических рисков рынок уже адаптировался, но если произойдет фактическое снижение объемов, то это вновь приведет к лавинообразному росту цен. В таком случае ЕС может вновь вступить в зимний сезон с дефицитом запасов в ПХГ», – предупреждает эксперт.
Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач обращает внимание, что несмотря на общую волатильность, уровень цен в ЕС все еще остается на «запредельно высоком уровне». Для сравнения, в начале июня 2021 г. газ в ЕС торговался в районе $220 за 1000 куб. м.
Он указывает, что летом цены на газ обычно идут вниз, но сейчас этого не происходит. В том числе из-за планов еврочиновников по отказу от российского газа. Принятый в качестве ответа на СВО план ЕС REPowerEU предусматривает сокращение импорта российского газа до конца 2022 г. в три раза. Эксперт также добавил, что рост спроса в Азии после отмены локдаунов в Китае приведет к уходу СПГ на азиатский рынок, что в конечном итоге «усложнит планы ЕС по заполнению хранилищ».
Сейчас европейский рынок премиален по отношению к азиатскому, то есть на нем СПГ стоит дороже. Согласно данным биржи ICE, индекса Platts и расчетам «Ведомостей», на 8 июня премия составляла около $100 за 1000 куб. м.