Песков: отказавшиеся платить за газ в рублях страны уже отключены от поставок
«Газпром» остановил поставки газа всем импортерам из недружественных стран, которые отказались платить в рублях, новых отключений не будет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, система работает, система налажена. И те, кто получают газ, они уже работают по новой системе, которая прописана в соответствующем указе президента России», — ответил Песков на вопрос, будут ли новые отключения компаний от поставок газа.
С 1 апреля «Газпром» перевел оплату поставок газа в недружественные страны в рубли в качестве ответа на санкции западных стран. Для оплаты поставок импортеры газа должны открыть рублевый и валютный счета в Газпромбанке и перевести туда деньги в валюте контракта. Затем банк конвертирует их в рубли и перечислит «Газпрому».
Ранее «Газпром» прекратил поставки компаниям из Польши, Болгарии, Финляндии, Дании, Нидерландов и Германии из-за отказа оплачивать газ в рублях. По словам вице-премьера Александра Новака, около половины из 54 импортеров газа из России открыли счета в Газпромбанке, чтобы оплачивать поставки по новой схеме.