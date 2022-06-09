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Песков: отказавшиеся платить за газ в рублях страны уже отключены от поставок

Ведомости

«Газпром» остановил поставки газа всем импортерам из недружественных стран, которые отказались платить в рублях, новых отключений не будет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, система работает, система налажена. И те, кто получают газ, они уже работают по новой системе, которая прописана в соответствующем указе президента России», — ответил Песков на вопрос, будут ли новые отключения компаний от поставок газа.

С 1 апреля «Газпром» перевел оплату поставок газа в недружественные страны в рубли в качестве ответа на санкции западных стран. Для оплаты поставок импортеры газа должны открыть рублевый и валютный счета в Газпромбанке и перевести туда деньги в валюте контракта. Затем банк конвертирует их в рубли и перечислит «Газпрому».

Ранее «Газпром» прекратил поставки компаниям из Польши, Болгарии, Финляндии, Дании, Нидерландов и Германии из-за отказа оплачивать газ в рублях. По словам вице-премьера Александра Новака, около половины из 54 импортеров газа из России открыли счета в Газпромбанке, чтобы оплачивать поставки по новой схеме.

Ранее по теме: В Германии и Австрии выступили против немедленного эмбарго на газ из России
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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