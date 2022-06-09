Песков: отказавшиеся платить за газ в рублях страны уже отключены от поставок

С 1 апреля «Газпром» перевел оплату поставок газа в недружественные страны в рубли в качестве ответа на санкции западных стран. Для оплаты поставок импортеры газа должны открыть рублевый и валютный счета в Газпромбанке и перевести туда деньги в валюте контракта. Затем банк конвертирует их в рубли и перечислит «Газпрому».