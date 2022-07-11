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Цена на серебро на мировом рынке упала до минимума за два года

Эксперты допускают дальнейшее снижение котировок из-за рисков глобальной рецессии
Василий Милькин
Согласно данным The Silver Institute, в 2021 г. спрос на серебро в мире составил 1,05 млрд унций / Leonhard Foeger / Reuters

Цена на серебро на мировом рынке упала до минимума за два года на фоне снижения спроса в промышленности и укрепления доллара, свидетельствуют данные торгов на товарной бирже Comex (США). 11 июля цена на серебро снижалась до $19,08 за тройскую унцию. В последний раз такой уровень цен, по данным биржи, фиксировался 12 июля 2020 г.

Цена на серебро падает с середины апреля 2022 г., когда котировки достигали $26 за унцию. С тех пор металл подешевел более чем на 25%. Пик цен в этом году пришелся на 8 марта, когда после начала СВО России на Украине серебро дорожало до $26,9 за унцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных