Цена на серебро на мировом рынке упала до минимума за два годаЭксперты допускают дальнейшее снижение котировок из-за рисков глобальной рецессии
Цена на серебро на мировом рынке упала до минимума за два года на фоне снижения спроса в промышленности и укрепления доллара, свидетельствуют данные торгов на товарной бирже Comex (США). 11 июля цена на серебро снижалась до $19,08 за тройскую унцию. В последний раз такой уровень цен, по данным биржи, фиксировался 12 июля 2020 г.
Цена на серебро падает с середины апреля 2022 г., когда котировки достигали $26 за унцию. С тех пор металл подешевел более чем на 25%. Пик цен в этом году пришелся на 8 марта, когда после начала СВО России на Украине серебро дорожало до $26,9 за унцию.
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