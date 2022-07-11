Цена на серебро на мировом рынке упала до минимума за два года

Цена на серебро падает с середины апреля 2022 г., когда котировки достигали $26 за унцию. С тех пор металл подешевел более чем на 25%. Пик цен в этом году пришелся на 8 марта, когда после начала СВО России на Украине серебро дорожало до $26,9 за унцию.