CДЭК начинает продавать восстановленную технику

Логистический оператор СДЭК запустил сервис по покупке восстановленной электроники – CDEK recommerce, сообщил «Ведомостям» представитель компании. По его словам, речь идет о товарах, от которых либо отказались сразу после покупки, либо в них были обнаружены небольшие дефекты, исправленные во время реставрации. Сейчас на платформе уже есть моноблоки, ноутбуки, смартфоны, планшеты, смарт-часы, наушники, игровые приставки, а в перспективе планируется добавить технику Huawei и Xiaomi, пояснил представитель СДЭК. Также, по его словам, компания планирует продавать восстановленную одежду, обувь и аксессуары премиум-сегмента (Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Balenciaga).