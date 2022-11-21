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CДЭК начинает продавать восстановленную технику

Она дешевле новой, но на нее нет гарантии, предупреждают эксперты
Маргарита Соболь
СДЭК будет выкупать восстановленную электронику у крупнейших зарубежных платформ, занимающихся реставрацией / Евгений Разумный / Ведомости

Логистический оператор СДЭК запустил сервис по покупке восстановленной электроники – CDEK recommerce, сообщил «Ведомостям» представитель компании. По его словам, речь идет о товарах, от которых либо отказались сразу после покупки, либо в них были обнаружены небольшие дефекты, исправленные во время реставрации. Сейчас на платформе уже есть моноблоки, ноутбуки, смартфоны, планшеты, смарт-часы, наушники, игровые приставки, а в перспективе планируется добавить технику Huawei и Xiaomi, пояснил представитель СДЭК. Также, по его словам, компания планирует продавать восстановленную одежду, обувь и аксессуары премиум-сегмента (Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Balenciaga).

СДЭК (Служба доставки экспресс-курьер) – российский оператор, созданный в 2000 г. Его основатели – бизнесмены Леонид Гольдорт и Вячеслав Пиксаев. Выручка ООО «СДЭК-глобал» (головное юрлицо оператора) в 2021 г., согласно «СПАРК-Интерфаксу», составила 21,7 млрд руб., чистая прибыль – 1,1 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных