CДЭК начинает продавать восстановленную технику

CДЭК начинает продавать восстановленную техникуОна дешевле новой, но на нее нет гарантии, предупреждают эксперты
Логистический оператор СДЭК запустил сервис по покупке восстановленной электроники – CDEK recommerce, сообщил «Ведомостям» представитель компании. По его словам, речь идет о товарах, от которых либо отказались сразу после покупки, либо в них были обнаружены небольшие дефекты, исправленные во время реставрации. Сейчас на платформе уже есть моноблоки, ноутбуки, смартфоны, планшеты, смарт-часы, наушники, игровые приставки, а в перспективе планируется добавить технику Huawei и Xiaomi, пояснил представитель СДЭК. Также, по его словам, компания планирует продавать восстановленную одежду, обувь и аксессуары премиум-сегмента (Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Balenciaga).
СДЭК (Служба доставки экспресс-курьер) – российский оператор, созданный в 2000 г. Его основатели – бизнесмены Леонид Гольдорт и Вячеслав Пиксаев. Выручка ООО «СДЭК-глобал» (головное юрлицо оператора) в 2021 г., согласно «СПАРК-Интерфаксу», составила 21,7 млрд руб., чистая прибыль – 1,1 млрд руб.