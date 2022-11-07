Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

Логистический оператор СДЭК выходит на рекламный рынок

К 2025 году доходы этого направления составят 7% от всей выручки службы доставки, планируют в компании
Дмитрий Игнатьев Маргарита Соболь
Выход на рынок indoor-рекламы – «часть глобальной стратегии диверсификации бизнеса компании» / Максим Стулов / Ведомости

Логистический оператор СДЭК займется размещением indoor-рекламы (реклама внутри помещений. – «Ведомости») сторонних рекламодателей в своих пунктах выдачи заказов, рассказал «Ведомостям» руководитель продукта «СДЭК Media» (рекламное подразделение компании) Игорь Рязанов.

Сейчас, как уточнил он, компания ведет переговоры с крупными рекламными группами об интеграциях на экранах, расположенных в собственных отделениях и офисах своих франчайзи. В частности, по словам Рязанова, вопрос обсуждается с рекламной группой АДВ и агентством Media Instinct Group (входит в OMD OM Group). Представитель АДВ подтвердил переговоры, в Media Instinct Group от комментариев отказались.

Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных