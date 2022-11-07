Логистический оператор СДЭК выходит на рекламный рынок

Сейчас, как уточнил он, компания ведет переговоры с крупными рекламными группами об интеграциях на экранах, расположенных в собственных отделениях и офисах своих франчайзи. В частности, по словам Рязанова, вопрос обсуждается с рекламной группой АДВ и агентством Media Instinct Group (входит в OMD OM Group). Представитель АДВ подтвердил переговоры, в Media Instinct Group от комментариев отказались.