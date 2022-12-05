У бутик-отеля Moss в центре Москвы новый совладелец

Компания «КБК недвижимость» признана победителем торгов по продаже имущества фирмы «Рекапстрой» – участка на 0,09 га и объектов недвижимости общей площадью 1666 кв. м в Кривоколенном переулке недалеко от ст. м. «Чистые пруды», следует из протокола аукциона, опубликованного в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. По этому адресу ранее располагался доходный дом купцов Цыплаковых, который затем был перестроен в премиальный отель-бутик Moss. Он включает в себя 31 номер, а также 13 элитных апартаментов с сервисным обслуживанием. Общая площадь здания – 3000 кв. м, таким образом, «КБК недвижимость» получит контроль более чем над половиной строения.