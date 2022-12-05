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У бутик-отеля Moss в центре Москвы новый совладелец

Часть этого объекта приобрела компания, которую участники рынка связывают с Газпромбанком
Дарья Молоткова Антон Филатов
Покупка части здания бутик-отеля Moss – не первая инвестиция «КБК недвижимости» / mosshotel.ru

Компания «КБК недвижимость» признана победителем торгов по продаже имущества фирмы «Рекапстрой» – участка на 0,09 га и объектов недвижимости общей площадью 1666 кв. м в Кривоколенном переулке недалеко от ст. м. «Чистые пруды», следует из протокола аукциона, опубликованного в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. По этому адресу ранее располагался доходный дом купцов Цыплаковых, который затем был перестроен в премиальный отель-бутик Moss. Он включает в себя 31 номер, а также 13 элитных апартаментов с сервисным обслуживанием. Общая площадь здания – 3000 кв. м, таким образом, «КБК недвижимость» получит контроль более чем над половиной строения.

Возведением бутик-отеля Moss занималась компания Adwill Group, которая специализируется на управлении объектами коммерческой недвижимости и реализации инвестиционных проектов. В ее портфеле – рестораны «Уголек» и «Северяне», торгово-развлекательный центр Discovery и проч. Как она связана с «Рекапстроем», опрошенные «Ведомостями» консультанты не знают. Ее представитель на запрос не ответил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных