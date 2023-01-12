В Москве начались перебои с поставками детских свечей с ибупрофеном

В частности, такое лекарство сейчас нельзя купить на площадках агрегаторов «Здравсити» и «Аптека.ру» (ими владеют крупные дистрибуторы «Протек» и «Катрен»), а также в «Еаптеке». Представитель последней подтвердил, что в наличии имеется только суспензия с этим действующим веществом. Не удалось найти ибупрофен в форме суппозиториев и в онлайн-каталогах аптек «Мелодия здоровья», «Аптечная сеть 36,6», «Ригла» и «Будь здоров», а также «Доктор Столетов» и «Аптека Озерки». Согласно данным поисковика «Аптекамос», лекарство есть лишь в одной аптеке в Московской области.