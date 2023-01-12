В Москве начались перебои с поставками детских свечей с ибупрофеном

В Москве начались перебои с поставками детских свечей с ибупрофеномНекоторые компании отказались от их производства из-за роста себестоимости
Из московских аптек пропал детский противовоспалительный препарат ибупрофен в форме суппозиториев (свечей), входящий в перечень жизненно важных лекарств. Об этом свидетельствуют данные сайтов крупных аптечных сетей, агрегаторов и служб по поиску препаратов в столице.
В частности, такое лекарство сейчас нельзя купить на площадках агрегаторов «Здравсити» и «Аптека.ру» (ими владеют крупные дистрибуторы «Протек» и «Катрен»), а также в «Еаптеке». Представитель последней подтвердил, что в наличии имеется только суспензия с этим действующим веществом. Не удалось найти ибупрофен в форме суппозиториев и в онлайн-каталогах аптек «Мелодия здоровья», «Аптечная сеть 36,6», «Ригла» и «Будь здоров», а также «Доктор Столетов» и «Аптека Озерки». Согласно данным поисковика «Аптекамос», лекарство есть лишь в одной аптеке в Московской области.
Перебои с поставками препарата подтверждает и главврач медицинского центра «Лидер-медицина», педиатр-инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, нехватка наблюдается с начала 2023 г. из-за высокого спроса и небольшого предложения в аптеках. Ибупрофен в суппозиториях используют дети разных возрастов, в том числе с ограниченными возможностями, говорит Тимаков. Они применяются в тех случаях, когда ребенок не готов принимать препарат перорально из-за тошноты или особенностей характера.