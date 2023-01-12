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В Москве начались перебои с поставками детских свечей с ибупрофеном

Некоторые компании отказались от их производства из-за роста себестоимости
Анна Киселева
В России, согласно ГРЛС, выпускать ибупрофен в форме суппозиториев могут пять компаний / Евгений Разумный / Ведомости

Из московских аптек пропал детский противовоспалительный препарат ибупрофен в форме суппозиториев (свечей), входящий в перечень жизненно важных лекарств. Об этом свидетельствуют данные сайтов крупных аптечных сетей, агрегаторов и служб по поиску препаратов в столице.

В частности, такое лекарство сейчас нельзя купить на площадках агрегаторов «Здравсити» и «Аптека.ру» (ими владеют крупные дистрибуторы «Протек» и «Катрен»), а также в «Еаптеке». Представитель последней подтвердил, что в наличии имеется только суспензия с этим действующим веществом. Не удалось найти ибупрофен в форме суппозиториев и в онлайн-каталогах аптек «Мелодия здоровья», «Аптечная сеть 36,6», «Ригла» и «Будь здоров», а также «Доктор Столетов» и «Аптека Озерки». Согласно данным поисковика «Аптекамос», лекарство есть лишь в одной аптеке в Московской области.

Перебои с поставками препарата подтверждает и главврач медицинского центра «Лидер-медицина», педиатр-инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, нехватка наблюдается с начала 2023 г. из-за высокого спроса и небольшого предложения в аптеках. Ибупрофен в суппозиториях используют дети разных возрастов, в том числе с ограниченными возможностями, говорит Тимаков. Они применяются в тех случаях, когда ребенок не готов принимать препарат перорально из-за тошноты или особенностей характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных