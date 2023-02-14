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Финский инвестфонд продал свою долю в сети детских развлекательных центров «Кидбург»

В ходе этой сделки он мог выручить около $1 млн
Маргарита Соболь
Сколько финский фонд мог выручить от продажи доли в «Кидбурге», не известно / vk.com/kidburg

Кипрская Iolyco Investments продала фирму «Кидбург», которая управляет одноименной сетью детских «городов профессий», компании «ОБМК инвест». Сделка, согласно ЕГРЮЛ, была закрыта 9 февраля. Iolyco Investments на 40% принадлежала финскому инвестиционному фонду CapMan II. Другими собственниками кипрской компании участники рынка считали основателей сети, включая Оксану Орлову и Виталия Манцева. Именно они вместе с гендиректором «Кидбурга» Эльвирой Крыловой владеют «ОБМК инвестом». Крылова на запрос не ответила. По словам представителя CapMan II, компания больше не управляет фондом, который инвестировал в «Кидбург», и не обладает информацией о собственниках «Кидбурга». Представитель «Кидбурга» отказался от комментариев, заявив, что не владеет информацией. Связаться с Орловой и Манцевым не удалось. 

«Кидбург» был создан в 2011 г. А спустя три года в компанию инвестировал CapMan II (среди его инвесторов, в частности, финские пенсионные фонды). На тот момент «Кидбург» управлял всего двумя объектами и шла подготовка к открытию еще одной точки в «Центральном детском магазине на Лубянке». На конец 2022 г. в сеть входило уже 12 детских центров, включая один в столице Казахстана Астане, сказано на сайте компании. Там же говорится, что планируется открытие еще одного «Кидбурга» в Магнитогорске. По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка сети в 2021 г. составила 482 млн руб., а чистая прибыль – 10,4 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных