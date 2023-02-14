Финский инвестфонд продал свою долю в сети детских развлекательных центров «Кидбург»

«Кидбург» был создан в 2011 г. А спустя три года в компанию инвестировал CapMan II (среди его инвесторов, в частности, финские пенсионные фонды). На тот момент «Кидбург» управлял всего двумя объектами и шла подготовка к открытию еще одной точки в «Центральном детском магазине на Лубянке». На конец 2022 г. в сеть входило уже 12 детских центров, включая один в столице Казахстана Астане, сказано на сайте компании. Там же говорится, что планируется открытие еще одного «Кидбурга» в Магнитогорске. По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка сети в 2021 г. составила 482 млн руб., а чистая прибыль – 10,4 млн руб.