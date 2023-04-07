Цену пшеницы для расчета экспортной пошлины могут поднять до 17 000 рублей за тонну

Экспортные ограничения при отгрузках пшеницы действуют в России с 2021 г. и были введены для корректировки цен на зерновые на внутреннем рынке. Директор «Совэкона» Андрей Сизов объясняет, что сейчас размер пошлины рассчитывается из индикативной цены на зерно экспортеров по среднему курсу доллара за пять дней, из которой вычитается пороговая цена в 15 000 руб. 70% от этой суммы и есть размер экспортной ставки. По подсчетам Сизова, если пороговую цену повысят до 17 000 руб./т, то пошлина снизится на 1400 руб. на 1 т. На текущей неделе (3–9 апреля) пошлина, наоборот, выросла с 5179,4 до 5339,4 руб. за 1 т пшеницы.