Цену пшеницы для расчета экспортной пошлины могут поднять до 17 000 рублей за тонну

Цену пшеницы для расчета экспортной пошлины могут поднять до 17 000 рублей за тоннуЭто должно повысить внутренние цены на зерно
Базовую пошлину на пшеницу могут повысить с 15 000 до 17 000 руб. за 1 т, что приведет к снижению ставки при экспортных отгрузках. Такие параметры рассматривает Минсельхоз, рассказали «Ведомостям» два источника в компаниях-экспортерах. Решение может быть принято с нового сельскохозяйственного сезона, который начнется 1 июля 2023 г. В самом министерстве не ответили на запрос.
Экспортные ограничения при отгрузках пшеницы действуют в России с 2021 г. и были введены для корректировки цен на зерновые на внутреннем рынке. Директор «Совэкона» Андрей Сизов объясняет, что сейчас размер пошлины рассчитывается из индикативной цены на зерно экспортеров по среднему курсу доллара за пять дней, из которой вычитается пороговая цена в 15 000 руб. 70% от этой суммы и есть размер экспортной ставки. По подсчетам Сизова, если пороговую цену повысят до 17 000 руб./т, то пошлина снизится на 1400 руб. на 1 т. На текущей неделе (3–9 апреля) пошлина, наоборот, выросла с 5179,4 до 5339,4 руб. за 1 т пшеницы.
О том, что Минсельхоз планирует к новому сезону пересмотреть базовую пошлину, 5 апреля журналистам сообщила замминистра сельского хозяйства России Оксана Лут. Конкретных цифр она не назвала. В Объединенной зерновой компании (ОЗК, 50%+1 акция в собственности государства) «Ведомостям» подтвердили, что Минсельхоз рассматривает целесообразность увеличения базисной цены в связи с растущей себестоимостью производства зерна. Представитель ОЗК добавил, что данные изменения приведут к снижению экспортной пошлины. Другие экспортеры – ТД «РИФ», «Астон» – не ответили на запросы, а в «Деметра-холдинге» отказались от комментариев.
Решение примут, чтобы поддержать фермеров, испытывающих трудности из-за низкой стоимости зерна на внутреннем рынке, говорит источник в одном из трейдеров. По данным ценовых индексов «Совэкона», 29 марта пшеница 4-го класса стоила 10 425 руб./т, что на 38,4% ниже, чем в это же время в 2022 г., пшеница 3-го класса – 11 550 руб./т, что дешевле на 32,4%. Цены на внутреннем рынке падают на фоне низкого спроса со стороны экспортеров из-за низких цен на мировом рынке, сообщал «Совэкон» в мониторинге в начале недели: на 22 марта 2023 г. российская пшеница в среднем стоила $279/ т, что является самым низким показателем с августа 2021 г.
В конце марта источники «Ведомостей» сообщали, что Минсельхоз может рекомендовать экспортерам приостановить продажи пшеницы на внешние рынки из-за низких цен. Также 24 марта на совещании в министерстве обсуждался риск банкротства части аграриев, поскольку себестоимость выращивания превысила закупочные цены экспортеров («Ведомости» писали об этом 26 марта).
Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский считает, что снижение пошлины может поддержать рынок или хотя бы не допустить дальнейшего снижения стоимости пшеницы. По его словам, в настоящий момент производители уже не могут опускать цены, а экспортеры с трудом укладываются в свою рентабельность. За счет этой меры трейдеры смогут поправить финансовые результаты торговли, нарастить экспорт и активизировать закупки на внутреннем рынке, уверен Злочевский. Снижение пошлины на 1400 руб./т. не приведет к такому же росту цены на внутреннем рынке на пшеницу, считает Сизов. Он думает, что, вероятнее, разница будет размазана между производителями и аграриями.
Подъем базовой цены пшеницы в расчете пошлины до 17 000 руб./т – полумера, поскольку из-за снижение курса рубля лишь вернет ценовую ситуацию к той, что была год назад, говорит гендиректор «Прозерно» Владимир Петриченко. По его мнению, необходимо также изменить коэффициент с 0,7 до 0,3 (с 70 до 30%) и, таким образом, снизится зависимость расчета пошлины от текущего курса рубля.
Сизов сомневается, что мера принципиально поменяет ситуацию на рынке. По его мнению, многие аграрии уже не имеют возможности придерживать зерно в ожидании более высоких цен. Особенно сложная ситуация складывается в отдаленных от экспорта регионах, таких как Поволжье. Там, продолжает Сизов, сельхозпроизводители вынуждены избавляться от зерна даже по самым низким ценам, поскольку требуются финансовые ресурсы на подготовку к новому сезону, который начнется уже через три месяца, говорит Сизов.
Менять базовую стоимость необходимо, не дожидаясь нового сезона, считает Злочевский. По его мнению, сам разговор о корректировке указывает, что в министерстве понимают, что рынок попал в тиски и результатом может стать банкротство многих аграриев, и поэтому оно будет вынуждено пойти на смягчение пошлины.
«Пока рано говорить об актуальных параметрах на новый сезон», – заявил председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. По его прогнозам, ясность появится лишь к середине текущего квартала: учитывая волатильность рынков, любые параметры сейчас могут потерять актуальность к концу сезона.