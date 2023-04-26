У «Юнипро» и «Фортума» поменялось руководство

У «Юнипро» и «Фортума» поменялось руководствоЭнергетические компании возглавили выходцы из «Роснефти»
Энергетическую компанию «Юнипро» возглавил Василий Никонов, следует из данных ЕГРЮЛ. Руководство сменилось также в энергетической компании «Фортум» – гендиректором назначен Вячеслав Кожевников. Это произошло по решению совета директоров, говорится в сообщении «Фортума». Его проведение – инициатива Росимущества, которое получило во временное управление пакеты акций в обеих компаниях, уточнил источник «Ведомостей», близкий к ведомству.
Никонов с 2012 г. руководит департаментом энергетики в «Роснефти», а до этого в 2010–2012 гг. возглавлял профильный департамент Минэнерго. Кожевников занимает должность главного энергетика «Башнефть-добычи». Судя по биографии на сайте курултая Башкирии, депутатом которого является Кожевников, значительная часть его трудовой биографии в последние годы связана именно с этой компанией.
Назначение новых руководителей (они, по сведениям «Ведомостей», продолжат работу и на нынешних должностях в своих компаниях) стало «ответной мерой» на действия недружественных государств. Указ, который подписал вечером 25 апреля Владимир Путин, позволяет вводить временное управление иностранными активами в случае лишения России, российских юридических или физических лиц права собственности на имущество, находящееся на территории иностранных государств, а также при возникновении угрозы национальной, экономической, энергетической и иной безопасности страны. Управление иностранными активами в случае применения указа передается Росимуществу или иному лицу. Как именно оно должно осуществляться, в документе не сказано, уточняется, что принять решение об отказе от временного управления может глава государства.
В подписанном 25 апреля указе упомянуты российские дочки крупнейших энергокомпаний, которые оставались подконтрольными иностранным инвесторам: «Фортум» (Финляндия) и «Юнипро» (Германия). «Юнипро» владеет 5 ТЭС общей мощностью 11,28 ГВт (Сургутская ГРЭС-2, Березовская, Шатурская, Смоленская и Яйвинская ГРЭС). Выработка электроэнергии в 2022 г. – 53,96 млрд кВтч. ПАО «Фортум» включает в основном электростанции в Западной Сибири и на Урале (экс-ТГК-10), а также принадлежащие финскому энергоконцерну 29,5% в ТГК-1 (контрольный пакет – у «Газпром энергохолдинга»). Общая мощность электростанций ПАО – 4,67 ГВт, выработка электроэнергии – 31,1 млрд кВтч.
Временное управление нынешним указом вводится в отношении генерирующих активов, «имеющих первостепенное значение для стабильного функционирования российской энергетики», сообщила поздно вечером 25 апреля пресс-служба Росимущества. Это позволит «обеспечить бесперебойную работу значимых для национальной экономики компаний и исключить риски влияния на нее политической позиции ряда недружественных стран», на безопасность России. При этом указ не касается «вопросов собственности и не лишает владельцев их активов» (это следует из указа президента). Процедура, как подчеркнули в Росимуществе, носит временный характер и означает, что первоначальный собственник больше не имеет права принимать управленческие решения.
Указ президента является ответной мерой на агрессивные действия недружественных стран, которые направлены на создание нормативной базы для фактического изъятия российских активов за рубежом, заявил 26 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Эта инициатива зеркально отражает отношение правительств западных стран к зарубежным активам российских компаний. Этот указ не касается вопросов собственности и не лишает владельцев своих активов, потому что внешнее управление носит временный характер, и единственное означает, что первоначальный собственник больше не имеет права принимать управленческие решения и ряд других нюансов», – сказал он.
До этого поступить с иностранными активами в России по принципу «зуб за зуб» и «око за око» предложили, соответственно, глава ВТБ Андрей Костин и зампред Собеза Дмитрий Медведев. По словам последнего, изъятие собственности и у граждан, и у компаний является незаконным актом. По данным СМИ, потери от национализации активов в Европе двух крупнейших российских энергетических компаний – «Газпрома» и «Роснефти» – могут составить свыше $22 млрд.
В июне 2022 г. правительство Германии решило взять во внешнее управление компанию Gazprom Germania GmbH, получив контроль над трейдинговыми структурами и подземными хранилищами (ПХГ), ранее принадлежавших «Газпрому». В ноябре власти Польши ввели внешнее управление в отношении 48%-ной доли «Газпрома» в совместном предприятии EuRoPol GAZ – владельце польского участка магистрали Ямал – Европа.
Внешнее управление было введено и в отношении управляющий компании Novatek Green Energy – польской «дочки» «Новатэка», которая занималась продажей сжиженных углеводородных газов и сжиженного природного газа. Ее активы в апреле были выставлены на продажу, сообщал временный управляющий Кароль Шиманьский.
Кроме того, в сентябре 2022 г. правительство Германии распорядилось передать государственному Федеральному сетевому агентству в управление на полгода принадлежащие «Роснефти» миноритарные доли в двух НПЗ и контрольный пакет (54,17%) в НПЗ в Шведте, который ориентирован на поставки по нефтепроводу «Дружба». Компания оспаривала решение о введении внешнего управления в отношении Rosneft Deutschland GmbH (RDG) и RN Refining & Marketing GmbH (RNRM), но суд отклонил ее иск. На долю «Роснефти» приходится около 12% германских нефтеперерабатывающих мощностей, что «делает ее одной из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Германии», писали «Ведомости».
Пока «Роснефть» оспаривала введение внешнего управления ее активами в Германии, бундестаг скорректировал закон об энергетической безопасности, который позволяет разрешить продажу доли компании в НПЗ без национализации. За соответствующие поправки 20 апреля проголосовало большинство депутатов бундестага. Это решение открывает возможность экспроприации российских активов в ФРГ, говорили опрошенные «Ведомостями» эксперты, отмечая размытость формулировок законодательного акта.
«Ведомости» отправили запрос в «Роснефть».