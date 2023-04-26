У «Юнипро» и «Фортума» поменялось руководство

Назначение новых руководителей (они, по сведениям «Ведомостей», продолжат работу и на нынешних должностях в своих компаниях) стало «ответной мерой» на действия недружественных государств. Указ, который подписал вечером 25 апреля Владимир Путин, позволяет вводить временное управление иностранными активами в случае лишения России, российских юридических или физических лиц права собственности на имущество, находящееся на территории иностранных государств, а также при возникновении угрозы национальной, экономической, энергетической и иной безопасности страны. Управление иностранными активами в случае применения указа передается Росимуществу или иному лицу. Как именно оно должно осуществляться, в документе не сказано, уточняется, что принять решение об отказе от временного управления может глава государства.