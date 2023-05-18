Бизнес выступает за более масштабное расширение коридора «Север – Юг», чем планирует кабмин

Председатель ГК «Дело» представил альтернативную концепцию строительства МТК «Север – Юг», основанную на расширении железнодорожных путей, ведущих к иранским портам в Персидском заливе. По его оценке, объем перевозки грузов в направлении «Север – Юг» вырастет к 2030 г. не на 30 млн т, как прогнозируют в правительстве РФ, а до 60 млн т. Причем в последующие десятилетия объем грузоперевозок по этому направлению вырастет до 100 млн т к 2050 г. «Уже сейчас мы отправляем 15 млн т зерна, вывозимого из России и Казахстана, – сказал Шишкарев. – Это 1 млн т контейнеров в 20-ом футовом эквиваленте. Мы видим, что уже к 2025 г. получим почти 2 млн контейнеров. При стандартной перевозке по железной дороге это уже 36 млн т контейнерного груза».