Бизнес выступает за более масштабное расширение коридора «Север – Юг», чем планирует кабмин

Бизнес выступает за более масштабное расширение коридора «Север – Юг», чем планирует кабминПроектом хотят заинтересовать арабские фонды
Крупные логистические компании России предлагают как минимум вдвое расширить пропускную способность международного транспортного коридора (МТК) «Север – Юг» – с проектного уровня 30 млн т до 60 млн т грузов в год, создав консорциум с арабскими инвестиционными фондами. С таким предложением выступил председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев во время круглого стола XIV Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KAZANFORUM». Совокупный объем совместных инвестиций он оценивает в $18,5 млрд евро.
Председатель ГК «Дело» представил альтернативную концепцию строительства МТК «Север – Юг», основанную на расширении железнодорожных путей, ведущих к иранским портам в Персидском заливе. По его оценке, объем перевозки грузов в направлении «Север – Юг» вырастет к 2030 г. не на 30 млн т, как прогнозируют в правительстве РФ, а до 60 млн т. Причем в последующие десятилетия объем грузоперевозок по этому направлению вырастет до 100 млн т к 2050 г. «Уже сейчас мы отправляем 15 млн т зерна, вывозимого из России и Казахстана, – сказал Шишкарев. – Это 1 млн т контейнеров в 20-ом футовом эквиваленте. Мы видим, что уже к 2025 г. получим почти 2 млн контейнеров. При стандартной перевозке по железной дороге это уже 36 млн т контейнерного груза».
ГК «Дело» выступила за расширение железнодорожной инфраструктуры МТК «Север – Юг», предложив параллельно с прокладкой участка Решт – Астара с узкой колеей построить ветку с широкой колеей. По мнению Шишкарева, при большем объеме перевалки грузов окупить инвестиции удастся быстрее, чем при меньшем. «Мы видим, что широкая колея, которая могла бы пойти параллельно участку Решт – Астара с выходом на порты Персидского залива, – это быстро окупаемый проект», – сказал он. Переговоры по поводу создания консорциума были проведены с ОАЭ, Катаром, Оманом, уточнил он.
Доход государства в виде налогов до 2050 г. Шишкарев оценил в 20 млрд евро, доход инвесторов – в 70 млрд евро. «Прошу смотреть на проект шире и верить в то, что со строительством широкой колеи с выходом на порты Персидского залива его можно будет считать Суэцким каналом XXI в.», – убеждал он.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что пропускная способность МКТ «Север – Юг» проектируется на уровне 30 млн т к 2030 г. Это вдвое больше, чем сейчас (15 млн т). Государство намерено направить инвестиции от 250 млрд до 280 млрд руб. до 2030 г. «Мы вынуждены перестраивать логистические потоки. К 2030 г. грузооборот по коридору "Север – Юг" должен вырасти до 35 млн т, это 155% по отношению к 2021 г.», – уточнил он.
По данным Минтранса России, за четыре месяца этого года объем контейнерных перевозок по коридору вырос в пять раз. Наибольший объем перевозок приходится на автомобильные и железнодорожные перевозки по западному маршруту (через Азербайджан), меньше – по восточному маршруту через Туркмению.
Чтобы увеличить пропускную способность по сухопутным маршрутам, Минтранс ведет реконструкцию пограничных пунктов досмотра. На границе с Грузией пропуск грузов скоро увеличится в три раза, а с Азербайджаном – в семь раз, сообщил заместитель министра транспорта Валентин Иванов. На границе с Казахстаном 10 пунктов пропуска находятся в стадии реконструкции, строятся новые пункты на ж/д. Для расширения морских путей ведут дноуглубительные работы в дельте Волги в Астраханской области. «В этом году обеспечим проход судов осадкой в 4,5 м», – пообещал Иванов.
Помощник президента Игорь Левитин объяснил, почему за реализацию МКТ «Север – Юг» взялись с опозданием почти в 20 лет. По его словам, изначально Россия подписала соглашения с Индией в 2005 г. Но потом проект не развивался. «Мы ориентировали грузовую базу на порты европейских государств. Мы развивали порты Гамбурга, Роттердама. Через северо-западное направление ежегодно проходило до 400 млн т грузов. Теперь мы туда поехать не можем», – констатировал он.