ГАП «Ресурс» купил вологодского производителя комбикормов

Тарин также до июня 2018 г. владел 0,08% птицефабрики «Белореченская», которая в августе 2020 г. стала филиалом «Ставропольского бройлера», входящего в ГАП «Ресурс. До июня 2022 г. ему же принадлежало 90% в ООО «СК Ресурс», директором которого, по данным «Контур. Фокуса», является Владимир Наурузов, вместе с братом Виктором владеющий группой. В самой ГАП «Ресурс» не ответили на запрос. Источник, близкий к одной из сторон, сообщил, что совокупная стоимость обоих активов составила около 1–1,5 млрд руб. Сделка по приобретению птицефабрики была произведена через Тарина, чтобы избежать претензий со стороны ФАС, знает собеседник, близкий к одной из сторон сделки.