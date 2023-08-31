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ГАП «Ресурс» купил вологодского производителя комбикормов

Группа могла также стать владельцем связанного производителя птицы
Алексей Полухин
«Шекснинский комбинат хлебопродуктов»

Новым владельцем вологодского зерноперерабатывающего предприятия «Шекснинский комбинат хлебопродуктов» (ШКХП) стала Токаревская птицефабрика, входящая в группу крупнейшего производителя курицы в России «Ресурс». Изменения в ЕГРЮЛ произошли 28 августа 2023 г., следует из данных «Контур. Фокуса». Кроме этого ГАП «Ресурс» мог стать бенефициаром Шекснинской птицефабрики. С 28 августа единственным владельцем последней стал Александр Тарин, который в 2017 г. был вице-президентом группы.

Тарин также до июня 2018 г. владел 0,08% птицефабрики «Белореченская», которая в августе 2020 г. стала филиалом «Ставропольского бройлера», входящего в ГАП «Ресурс. До июня 2022 г. ему же принадлежало 90% в ООО «СК Ресурс», директором которого, по данным «Контур. Фокуса», является Владимир Наурузов, вместе с братом Виктором владеющий группой. В самой ГАП «Ресурс» не ответили на запрос. Источник, близкий к одной из сторон, сообщил, что совокупная стоимость обоих активов составила около 1–1,5 млрд руб. Сделка по приобретению птицефабрики была произведена через Тарина, чтобы избежать претензий со стороны ФАС, знает собеседник, близкий к одной из сторон сделки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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