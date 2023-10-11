Группа «Аэрофлот» за три квартала увеличила перевозки пассажиров на 15%Позитивная динамика была во многом обеспечена открытием международных направлений
Группа «Аэрофлот» (авиакомпании «Россия», «Победа» и сам «Аэрофлот») перевезла в сентябре 2023 г. 4,6 млн пассажиров на всех направлениях, говорится в ежемесячном отчете перевозчика. Это на 4,7% больше по сравнению с сентябрем 2022 г. За девять месяцев этого года пассажиропоток группы составил 35,8 млн человек, что на 14,6% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Авиакомпания «Аэрофлот» также продолжает увеличивать перевозки: на 19,2% за январь-сентябрь (почти 19 млн пассажиров), и на 2,1% в сентябре (2,5 млн человек).
Динамика роста перевозок группы на международных (МВЛ) и внутренних (ВВЛ) воздушных линиях существенно разнится. Так, пассажиропоток на МВЛ в минувшем сентябре вырос год к году на 86,5% до 920 100 человек, за девять месяцев – на 78,9% до 6,9 млн человек, следует из отчета группы. На ВВЛ за три квартала перевезено 29 млн пассажиров (+5,6%), а в сентябре – 3,7 млн (спад год к году на 5,7%). Группа объясняет это «восстановлением международной сети»: часть пассажиров перетекает на новые зарубежные направления, которые открывают авиакомпании.
Развитие международного направления стало возможным после завершения процедуры так называемого страхового урегулирования с самолетами «Аэрофлота». В начале сентября компания отчиталась о выкупе 18 самолетов и пяти авиадвигателей, ранее принадлежавших ирландской AerCap. Источники оценивали стоимость этих воздушных судов (ВС) в 40-50 млрд руб. Затем в начале октября «Аэрофлот» закрыл сделку с ирландской SMBC Aviation Capital еще на 17 ВС. Лизингодатель сообщал, что получил за них $710 млн.
В этом году «Аэрофлот» открыл рейсы из Москвы на Кубу (Варадеро), из Новосибирска и Хабаровска на Пхукет (Таиланд). До конца году будут запущены рейсы из Москвы в Гавану, Гонконг и на остров Маврикий, а также рейсы из Казани, Новосибирска, Екатеринбурга в Дубай, из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга на Пхукет.
Российские авиакомпании потеряли возможность летать по большинству зарубежных направлений после начала СВО в феврале 2022 г. Иностранные самолеты по решению правительства остались в парках отечественных эксплуатантов и получили российскую регистрацию. Но поскольку в большинстве случаев эти суда не были выписаны из зарубежных реестров, это дало повод авиавластям других стран не пускать такие самолеты в свое воздушное пространство. Например, так поступил Китай, который считается наиболее перспективным рынком для российских перевозчиков в отсутствие возможности летать в Европу.
Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев отмечает, что тенденция перераспределения пассажиропотока группы с внутренних воздушных линий на международные явно обозначилась в августе. Она совпала по времени с очисткой значительной части флота перевозчика, когда «Аэрофлот» смог использовать такие самолеты для полетов в страны, запретившие рейсы воздушных судов с двойной регистрацией.
«Традиционно "Аэрофлот" был ориентирован на полеты на МВЛ, был лидером в стране на этих рынках. Сейчас он возвращается к традиционной для себя модели бизнеса», – поясняет эксперт.
Пантелеев говорит, что принципиальным конкурентным преимуществом «Аэрофлота» остается самый большой парк широкофюзеляжных судов, на которых можно летать в страны дальнего зарубежья, в частности в Юго-Восточную Азию. Это позволит группе в условиях высокой конкуренции и низкой доходной ставки на рынке внутрироссийских авиаперевозок поддерживать финансовые показатели, ориентируясь на международные перевозки.
«С учетом роста количества перевезенных пассажиров с начала года на 14,6% по группе логично предположить, что при отсутствии форс-мажоров по итогам года пассажиропоток "Аэрофлота" превысит прошлогодние показатели», – добавил эксперт. В 2023 г. группа перевезла 40,7 млн пассажиров.