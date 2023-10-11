Группа «Аэрофлот» за три квартала увеличила перевозки пассажиров на 15%

Динамика роста перевозок группы на международных (МВЛ) и внутренних (ВВЛ) воздушных линиях существенно разнится. Так, пассажиропоток на МВЛ в минувшем сентябре вырос год к году на 86,5% до 920 100 человек, за девять месяцев – на 78,9% до 6,9 млн человек, следует из отчета группы. На ВВЛ за три квартала перевезено 29 млн пассажиров (+5,6%), а в сентябре – 3,7 млн (спад год к году на 5,7%). Группа объясняет это «восстановлением международной сети»: часть пассажиров перетекает на новые зарубежные направления, которые открывают авиакомпании.