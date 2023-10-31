«Кулинарная лавка братьев Караваевых» разместится на автозаправках

«Кулинарная лавка братьев Караваевых» разместится на автозаправкахНовое направление сети может обойтись не менее чем в 500 млн рублей
Торговый дом «Нефтьмагистраль», который весной 2023 г. стал владельцем «Кулинарной лавки братьев Караваевых», планирует открыть точки этой сети на всех своих автомобильных заправочных станциях (АЗС). Об этом «Ведомостям» рассказал представитель самой компании. Об этих намерениях также знают два консультанта по недвижимости. Другие детали представитель «Нефтьмагистрали» не раскрыл, сообщив лишь, что ассортимент сети представлен на всех АЗС, а первое полноценное кафе уже строится на заправке на Дмитровском шоссе, оно откроется в следующем году.
Согласно официальной информации, торговый дом управляет 104 заправками в Москве и Московской области. По оценке генерального директора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, если речь идет о полноценных кафе, то открытие одной точки может обойтись компании в 5–6 млн руб. Таким образом, общие затраты на проект составят 520–624 млн руб.