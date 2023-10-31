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«Кулинарная лавка братьев Караваевых» разместится на автозаправках

Новое направление сети может обойтись не менее чем в 500 млн рублей
Маргарита Соболь
Пресс-служба «Кулинарной лавки братьев Караваевых»

Торговый дом «Нефтьмагистраль», который весной 2023 г. стал владельцем «Кулинарной лавки братьев Караваевых», планирует открыть точки этой сети на всех своих автомобильных заправочных станциях (АЗС). Об этом «Ведомостям» рассказал представитель самой компании. Об этих намерениях также знают два консультанта по недвижимости. Другие детали представитель «Нефтьмагистрали» не раскрыл, сообщив лишь, что ассортимент сети представлен на всех АЗС, а первое полноценное кафе уже строится на заправке на Дмитровском шоссе, оно откроется в следующем году.

Согласно официальной информации, торговый дом управляет 104 заправками в Москве и Московской области. По оценке генерального директора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, если речь идет о полноценных кафе, то открытие одной точки может обойтись компании в 5–6 млн руб. Таким образом, общие затраты на проект составят 520–624 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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