«Кулинарная лавка братьев Караваевых» разместится на автозаправках

Торговый дом «Нефтьмагистраль», который весной 2023 г. стал владельцем «Кулинарной лавки братьев Караваевых», планирует открыть точки этой сети на всех своих автомобильных заправочных станциях (АЗС). Об этом «Ведомостям» рассказал представитель самой компании. Об этих намерениях также знают два консультанта по недвижимости. Другие детали представитель «Нефтьмагистрали» не раскрыл, сообщив лишь, что ассортимент сети представлен на всех АЗС, а первое полноценное кафе уже строится на заправке на Дмитровском шоссе, оно откроется в следующем году.