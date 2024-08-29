В России увеличился выпуск металлоконструкций для строительства

Производство металлопродукции для строительной отрасли в России за первое полугодие 2024 г. выросло на 9% в годовом выражении до 2,33 млн т. Об этом говорится в обзоре агентства Infoline, с которым ознакомились «Ведомости». Выпуск этой продукции активизировался за счет объектов промышленного строительства, а также развития проектов в сфере АПК и логистики.