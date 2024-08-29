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В России увеличился выпуск металлоконструкций для строительства

Металлурги и Минпромторг ожидают дальнейшего роста спроса на стальные балки и строительный прокат
Георгий Бичашвили
Стальные каркасы сокращают цикл строительства на 30%, снижая затраты и повышая эффективность, считают в «Северстали»/ Dreamstime / PhotoXPress

Производство металлопродукции для строительной отрасли в России за первое полугодие 2024 г. выросло на 9% в годовом выражении до 2,33 млн т. Об этом говорится в обзоре агентства Infoline, с которым ознакомились «Ведомости». Выпуск этой продукции активизировался за счет объектов промышленного строительства, а также развития проектов в сфере АПК и логистики.

Как следует из обзора, Infoline ведет статистику по базовым видам строительной металлопродукции. Среди них – стальные металлоконструкции (каркасы зданий, конструкции мостов, опоры ЛЭП и мачты связи), листовая металлопродукция (сэндвич-панели, профлист, металлочерепица) и прочая металлопродукция строительного и смежного назначения. В структуре производства за полугодие более половины от общего объема – 53% – приходится на стальные строительные конструкции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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