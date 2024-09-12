Для автоматизации управления техпроцессами появится маркетплейс

Для автоматизации управления техпроцессами появится маркетплейсДоверенная витрина решений для промышленности начнет полноценно функционировать в 2030 году
К концу 2027 г. в России должен появиться первый прототип маркетплейса (доверенной витрины) компонентов для открытой АСУ ТП (автоматическая система управления технологическим процессом). Об этом на X форуме по IТ и цифровым технологиям нефтегазовой отрасли Smart Oil & Gas группы ComNews сообщил директор АНО «Открытые системы автоматизации», ответственный секретарь рабочей группы по открытой АСУ ТП при Минпромторге Антон Арнаутов. Он представлял на форуме дорожную карту создания открытой АСУ ТП.
О создании рабочей группы для разработки отечественной открытой АСУ ТП для замены ушедших с российского рынка продуктов немецкой Siemens, французской Schneider Electric, японской Yokogawa и американских Honeywell и Emerson компании-заказчики «Еврохим» и «Северсталь» объявили на конференции ЦИПР-2023 («Цифровая индустрия промышленной России»). «Ведомости» сообщали об этом в июне 2023 г.