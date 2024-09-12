Для автоматизации управления техпроцессами появится маркетплейс

К концу 2027 г. в России должен появиться первый прототип маркетплейса (доверенной витрины) компонентов для открытой АСУ ТП (автоматическая система управления технологическим процессом). Об этом на X форуме по IТ и цифровым технологиям нефтегазовой отрасли Smart Oil & Gas группы ComNews сообщил директор АНО «Открытые системы автоматизации», ответственный секретарь рабочей группы по открытой АСУ ТП при Минпромторге Антон Арнаутов. Он представлял на форуме дорожную карту создания открытой АСУ ТП.