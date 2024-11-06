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Уран подешевел до минимума за год

Падение цен ускорилось на фоне увеличения добычи в Казахстане
Георгий Бичашвили
Василий Милькин
Рост добычи урана в Казахстане давит на цены на сырье для ядерного топлива/ Донат Сорокин / ТАСС

Котировки на природный уран (закись-окись урана, U3O8) упали до минимума с середины ноября 2023 г., следует из данных биржи Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX). 5 ноября фьючерсы на уран торговались по цене $78,2 за фунт, свидетельствуют данные биржи. С начала этого года металл подешевел на 14%. В октябре цена находилась в диапазоне $79,7–83,5 за фунт.

В этом году стоимость урана на рынке волатильна. В начале года цена росла и в январе – феврале достигала максимума с 2007 г. в $106 за фунт. Затем она несколько упала, но устойчивое снижение началось в мае по мере снижения рисков дефицита сырья на мировом рынке. К августу котировки опустились ниже $80 за фунт на фоне планов ряда производителей урана по увеличению добычи. В частности, казахстанский «Казатомпром», на который, по данным самой компании, приходится 43% мирового производства, в августе сообщил о планах по увеличению производства в этом году на 7–11% до 22 500–23 500 т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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