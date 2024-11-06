Уран подешевел до минимума за год

В этом году стоимость урана на рынке волатильна. В начале года цена росла и в январе – феврале достигала максимума с 2007 г. в $106 за фунт. Затем она несколько упала, но устойчивое снижение началось в мае по мере снижения рисков дефицита сырья на мировом рынке. К августу котировки опустились ниже $80 за фунт на фоне планов ряда производителей урана по увеличению добычи. В частности, казахстанский «Казатомпром», на который, по данным самой компании, приходится 43% мирового производства, в августе сообщил о планах по увеличению производства в этом году на 7–11% до 22 500–23 500 т.