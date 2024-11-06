Уран подешевел до минимума за год

Уран подешевел до минимума за годПадение цен ускорилось на фоне увеличения добычи в Казахстане
Котировки на природный уран (закись-окись урана, U3O8) упали до минимума с середины ноября 2023 г., следует из данных биржи Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX). 5 ноября фьючерсы на уран торговались по цене $78,2 за фунт, свидетельствуют данные биржи. С начала этого года металл подешевел на 14%. В октябре цена находилась в диапазоне $79,7–83,5 за фунт.
В этом году стоимость урана на рынке волатильна. В начале года цена росла и в январе – феврале достигала максимума с 2007 г. в $106 за фунт. Затем она несколько упала, но устойчивое снижение началось в мае по мере снижения рисков дефицита сырья на мировом рынке. К августу котировки опустились ниже $80 за фунт на фоне планов ряда производителей урана по увеличению добычи. В частности, казахстанский «Казатомпром», на который, по данным самой компании, приходится 43% мирового производства, в августе сообщил о планах по увеличению производства в этом году на 7–11% до 22 500–23 500 т.